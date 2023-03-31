В ОАЭ запретили работать последнему российскому банку

Центробанк ОАЭ опубликовал сообщение: лицензия МТС-банка будет аннулирована Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Не успел ближневосточный филиал МТС-банка толком поработать, как санкции его «закрыли». Вернее, закрыли его власти Объединенных Арабских эмиратов, но именно из-за санкций.

Напомним, 8 февраля Центральный банк ОАЭ объявил, что российский МТС-банк получил лицензию на ведение банковской деятельности в этой стране. Направление очень привлекательное: за год многие россияне и переехали в Эмираты, открыли там бизнес или перевезли свои фирмы из РФ. Новые счета, денежные переводы, комиссии – все это сулило банку неплохую прибыль. И кстати, МТС-банк стал первой иностранной финансовой организацией за несколько лет, получившей лицензию на работу в Эмиратах.

Но в последний день марта Центробанк ОАЭ опубликовал сообщение: лицензия МТС-банка будет аннулирована. «Решение принято… с учетом санкционных рисков, связанных с банком после присвоения ему нового статуса», - сообщает ЦБ.

Дело в том, что в феврале 2023 года МТС-банк и еще несколько российских финансовых организаций попали под санкции США. А это не только блокировка активов компаний в Америке и запрет на операции в долларах, но и риск попасть под санкции для всех, кто имеет дело с этими банками. Поэтому власти Эмиратов думали недолго.

МТС-банку дали полгода на сворачивание деятельности филиала. В это время ему запрещено открывать новые счета и делать денежные переводы – за исключением тех, по которым уже одобрены заявки.

Получается, теперь в Эмиратах не останется ни одного банка с «российскими» корнями. Но у российских бизнесменов и эмигрантов все еще остаются способы получать деньги и делать переводы на родину. Например, некоторые российские банки все еще могут отправлять и получать деньги через системы международных платежей. Но из-за санкций таких возможностей постепенно становится все меньше.