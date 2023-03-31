Действие новой серии «Простоквашино» развернется в мобильном технопарке «Кванториум»

Фото предоставлены: Союзмультфильм

Премьера новой серии «Простоквашино» под названием «Фёдор в кубе», созданной киностудией «Союзмультфильм» совместно с АНО «Национальные приоритеты», состоится на телеканале «Карусель» 1 апреля.

Серия расскажет о том, как появление в знаменитой мультдеревне «Кванториума» изменило жизнь Дяди Фёдора: герой так увлечется робототехникой, что будет без остановки чинить все, что было когда-либо сломано. К каким последствиям это приведет зрители узнают, досмотрев эпизод до конца.

«Наш мультсериал «Простоквашино» всегда идет в ногу со временем: в эпизодах проекта находят свое отражение многие актуальные события и явления, — отметила генеральный продюсер киностудии «Союзмультфильм» Юлия Осетинская, — При этом, мы всегда стремимся рассказать нашей аудитории что-то действительно важное и полезное, развивать образовательные векторы, поэтому наша творческая группа с большим интересом отнеслась к интеграции такой важной инициативы как детские мобильные технопарки. Надеюсь, таким образом, мы внесем свой вклад в научно-техническую профориентацию детей».

Фото предоставлены: Союзмультфильм

Из нового эпизода «Простоквашино» можно узнать, как работают мобильные технопарки «Кванториум», созданные благодаря национальному проекту «Образование» для обучения детей в малых городах и селах по перспективным научно-техническим направлениям.

Каждый «технопарк на колесах» оборудован многофункциональным комплексом «Хайтек» для проведения опытов, моделирования и конструирования. Он также содержит устройства, с помощью которых можно работать в дополненной и виртуальной реальности, 3d-принтеры, лазерный гравер, сборочную и паяльную зону.

«Совместно с «Союзмультфильмом» мы рады представить спецвыпуск «Простоквашино» про мобильный технопарк «Кванториум». Эта серия о том, что учеба может быть интересной, увлекательной и приносить практическую пользу, а у ребят, живущих в малых городах и селах, есть возможность бесплатно осваивать разные инженерные направления, используя самое современное оборудование. Благодаря нацпроекту «Образование» Кванториумы, IT-Кубы, региональные центры развития талантов на базе «Сириуса», «Дома научной коллаборации», «Точки роста» открываются для школьников по всей стране», — рассказала генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Фото предоставлены: Союзмультфильм

В России уже открыто 232 детских технопарка «Кванториум». В течении двух последних лет «Кванториумы» создаются также на базе школ - для подготовки высококвалифицированных инженерных кадров, разработки, тестирования и внедрения инновационных технологий и идей. Новый формат бесплатного дополнительного образования по 14 направлениям нацелен на подростков от 10 до 18 лет.