Худеть или не худеть? Отвечает клинический психолог Ирина Ушкова

Как перестать постоянно фокусироваться на собственном весе и наконец начать чувствовать себя счастливой? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Наступает весна, а вместе с ней многих женщин начинает мучить желание срочно похудеть. Специалисты говорят, что беспокойство по поводу еды и тела сегодня испытывают три из четырех женщин, то есть почти каждая.

Клинический психолог Ирина Ушкова выпустила в Издательском доме «Комсомольская правда» книгу «Вкус свободы. Здоровое пищевое поведение», которая поможет избавиться от этой зависимости. Ведь вы не обязаны страдать, вы заслуживаете жить, вкусно и здорово есть и чувствовать вкус свободы!

- Ирина, как вы относитесь к диетам?

- Я работаю с расстройствами пищевого поведения и к диетам отношусь скорее отрицательно. Потому что любые ограничения в питании по любым причинам являются провокатором, и риски развития заболевания РПП повышаются прямо пропорционального тому, насколько сильны ограничения в питании. И не важно, сидите вы на диете, потому что это прописал врач, или вы просто хотите влезть в красивое платье.

- Как определить свой биологический вес?

- Биологический вес - это тот вес, который поддерживается нашим организмом сам по себе. Он заложен генетически, человеку не надо ограничивать питание, соблюдать какие-то диеты, следовать определенному образу жизни или спортивному режиму. При биологически приемлемом весе человек себя хорошо чувствует, у него достаточное количество энергии, хороший сон, он регулярно испытывает голод и сытость. Для женщин показателем является также регулярный менструальный цикл, а для мужчин - адекватное половое влечение.

Клинический психолог Ирина Ушкова выпустила в Издательском доме «Комсомольская правда» книгу «Вкус свободы. Здоровое пищевое поведение»

- Почему за любым ограничением в питании следуют срыв и депрессия?

- Люди в принципе устроены так, что чувство несвободы для них - это очень непростое переживание. Можно вспомнить, например, карантинные ограничения во времена, когда бушевал COVID-19. Вроде бы мы просто сидели по домам, но кто-то мог переживать этот момент как насилие над личностью, ограничение свободы. А ограничение питания еще более коварно, потому что биологически человек ориентирован на то, чтобы накапливать питательные вещества. Всю свою историю человечество жило в условиях недостатка питания, и только относительно недавно мы получили почти неограниченный доступ к необходимым для жизни продуктам. Наш мозг еще не успел перестроиться, он всегда расценивает наличие еды как что-то хорошее, а ограничения в питании - как угрозу. Поэтому, если человек достаточно длительное время будет ограничивать себя в еде, то будет запускаться так называемое поисковое поведение. Человек будет обращать внимание на еду, чувствовать запахи, видеть рекламу, постоянно думать о еде. На физиологическом уровне также будут происходить изменения: будет снижаться количество гормонов, которые отвечают за сытость, и увеличиваться количество гормонов, которые отвечают за голод. Все поведение человека перестроится на то, чтобы добыть себе еду.

- Чем опасны такие компенсации перееданий, как физические нагрузки, детоксы и очищения?

- Во-первых, наше тело не нуждается в том, чтобы каким-то специальным образом его очищать. Для этого есть почки и печень, которые эту функцию выполняют. Во-вторых, такое поведение формирует неправильное отношение к еде как к чему-то вредному и грязному. Тут действует искаженная логика. Человек думает: «Съем весь торт, но зато потом пробегу марафон и сожгу калории». И таким образом он закрепляет переедание, видит такую схему как энергетический баланс. Это неестественное для человека поведение: сперва переедать, а потом «отрабатывать».

- Как перестать быть заложником стандартов красоты?

- Если мы присмотримся к тому, как формируются эти эталоны красоты, то увидим, что они далеки от реальности. Например, азиатки культивируют белую кожу, а японцы рисуют в мультфильмах героинь с большими глазами. Раньше, когда люди много работали в полях, красивыми считались белокожие крупные женщины, по которым было видно, что они не занимаются физическим трудом. А сейчас, когда мы пересели на транспорт и в офисные кресла, наоборот, в моде худые загорелые спортивные женщины. На протяжении жизни каждой конкретной женщины эти стандарты красоты тоже меняются. Так что надо попробовать не впадать от них в зависимость. Хотя бы настроить свою ленту в социальных сетях таким образом, чтобы блогеры, на которых вы подписаны, продвигали те ценности, которые близки вам.

- Стоит ли верить диетологам?

- Я бы ответила словами из рекламы 90-х: не все диетологи одинаково полезны. К сожалению, часто работа диетолога заключается только в том, чтобы помочь человеку похудеть. И иногда они «худеют» людей, которые находятся в рамках медицинской нормы. Или же бывают случаи, когда люди обладают лишним весом, но при этом биологический вес у них в порядке. И надо ли их сажать на диету, большой вопрос, потому что каждая диета повышает риски развития расстройства пищевого поведения, а также риски увеличения веса. Ведь после диеты происходит фиксация внимания на еде и снижается метаболизм. Я бы советовала обращать внимание на тех специалистов по питанию, которые продвигают идеи здорового пищевого поведения. Надо больше заботиться о разнообразии своего рациона, чем об ограничениях и табу, думать о своем здоровье в целом (например, развивать стрессоустойчивость и хорошо высыпаться).

- Что бы вы посоветовали женщинам, которые хотят во что бы то ни стало похудеть к лету?

- Я бы хотела, чтобы вам удалось расширить свои представления о прекрасном, выкинуть весы, купить одежду, которая вам подходит. И заниматься тем, чем вы хотите заниматься «в худом теле», прямо здесь и сейчас. Даже если вы не похудели. Потому что жизнь одна, и если ее тратить только на похудение, то вы можете очень многое упустить. Будьте сейчас здоровой, активной и прекрасной, живите интересно каждый день! И для этого вовсе не обязательно, чтобы весы показывали цифры меньше, чем на них было вчера.