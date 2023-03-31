Кэшбэк, бонусы и сохранность сбережений: почему выгодно получать пенсию на банковскую карту

С 1 мая в России перестанут работать альтернативные достаточные компании, которые приносили россиянам домой пенсии «наличкой». Такой доставкой будет заниматься лишь «Почта России». Сейчас пенсии «наличкой» получают более 12 миллионов россиян. Вместе с тем перечисление пенсий на банковские карты - это не просто удобно, но и выгодно. Рассказываем о плюсах такого перехода.

Но вначале немного о минусах старых привычек. Для кого-то получать пенсии «наличкой» кажется безопаснее. На самом деле это не так. Конечно, банковскую карточку можно потерять. Но в этом случае ее можно оперативно заблокировать и защитить свои деньги, а вот если потерял наличку - то тут пиши пропало.

Если пенсия приходит на карту, то при походе в магазин не нужно скрупулезно отсчитывать, сколько денег вам потребуется и беспокоиться, хватит ли вам этого на покупку или нет.

К тому же с наличными на покупках ничего «не заработать». А если расплачиваешься банковской картой, то практически с каждой покупки можно получить кешбэк или бонусы, которые потом можно использовать при оплате других товаров.

Многие также любят дарить деньги на день рождения своим друзьям и родственникам. Пенсионеры, у которых нет банковской карты, вынуждены прибегать к помощи посредников - друзей или соседей. Отдают им наличку и просят, чтобы они перевели нужную сумму, например, внукам в подарок с карты на карту. Это очень неудобно.

Конечно, привычки менять сложно. Тем не менее, переход на банковскую карту - это несложно. Здесь на помощь пенсионерам могут прийти родственники, друзья, соседи. Они могут помочь подготовить заявление на перевод, установить приложение банка и научить им пользоваться. Банковские приложения сделаны максимально удобно и пенсионеры могут спокойно самостоятельно оплачивать квитанции за ЖКХ, телефон, отправлять и получать переводы.

Через приложение также можно легко открыть банковский вклад и получать проценты, тогда как деньги, спрятанные под матрасом никакой прибыли не принесут, наоборот, их постепенно съедает инфляция. Чтобы начать получать пенсию в Сбере, надо подать заявление на перевод пенсии. Сделать это можно в отделении банка, мобильном приложении СберБанк Онлайн, а также на Госуслугах, в МФЦ и Социальном фонде РФ.

Еще быстрее это можно сделать через СберБанк Онлайн. В этом случае даже не придется выходить из дома.Недавно этот сервис был обновлен и стал удобней и понятней. Банк передает заявление в Пенсионный фонд, где в течение трех рабочих дней фиксируется счет для зачисления пенсии.

Для держателей банковских карт в Сбере действует множество преимуществ. Во-первых, для тех, кто получает пенсию на СберКарту, она бесплатна в обслуживании. Снять деньги с карты можно в любых банкоматах Сбера - не только в офисе, но и в супермаркете у дома.

Оплачивая покупки картой, ее владельцу начисляются бонусы СберСпасибо, которые потом можно списывать за покупки в супермаркетах или аптеках, обменивать на билеты в кино или театр. 1 бонус равен 1 рублю. Пенсионер также может подключить одну дополнительную категорию (супермаркеты, АЗС, Детство, Товары для дома, Все покупки) и зарабатывать повышенные бонусы, а значит покупки будут еще выгоднее. Также с карты можно без процентов снять до 150 000 рублей в день в банкоматах Сбера.

Для пенсионеров в Сбере есть особые предложения по вкладам и кредитам. Например, счет «Активный возраст» со специальной ставкой для получателей пенсии 6,8% годовых. А если возникла необходимость взять кредит на любые цели,на сумму от 30 тысяч рублей Сбер предлагает скидку до 2%. Можно также оформить кредитную карту с беспроцентным периодом до 120 дней.

С помощью мобильного приложения СберБанк Онлайн удобно управлять своими деньгами - следить за доходами, расходами и переводить деньги близким людям, оплачивать услуги ЖКХ и экономить на процентах. Там же можно быстро заказывать необходимые справки, например о размере пенсии, которая нужна для получения льгот, кредита, социальной карты и скидок в магазинах. В сервисе «Поступления» собраны предложения от партнеров. Также специально для клиентов старшего возраста Сбер ведет портал «Активный возраст», где собран полезный и интересный контент