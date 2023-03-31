Как ФосАгро помогла россиянам стать мировыми рекордсменами

Федор Конюхов и Иван Меняйло поставили новый мировой рекорд

Таких посадок на аэродроме поселка Хатанга еще не случалось. С ювелирной точностью Конюхов и Меняйло приземлились на воздушном шаре аккурат на взлетно-посадочную полосу. А уже через два дня после завершения тяжелейшего, изнуряющего перелета, проходившего в сверхсложных климатических условиях русской Арктики, Федор Конюхов был в Череповце на открытии фестиваля движения «Детям России – образование, здоровье и духовность».

Это не случайность и не совпадение. Свой рекордный полет Федор Конюхов и Иван Меняйло посвятили 20-летию проекта ДРОЗД. О чем кстати, красноречиво свидетельствовал и огромный логотип ДРОЗДа на оболочке воздушного шара. А основатель проекта, вице-президент Российского союза химиков, мастер спорта международного класса по дзюдо и заслуженный тренер России Андрей Гурьев поблагодарил Федора Конюхова за то, что тот своим героическим рекордным полетом внес значительный вклад в популяризацию идей ДРОЗДа.

- В основе подвига Федора Филипповича лежит духовность: именно на ней строятся все большие успехи и достижения. И в движении ДРОЗД духовность тоже на первом месте, - подчеркнул Андрей Гурьев.

РЕКОРДУ БЫЛО 30 ЛЕТ БЕЗ МАЛОГО

Теперь о предыдущем достижении можно говорить в прошедшем времени. Оно принадлежало японскому аэронавту Мичио Канда, пролетевшему без посадки 2 360 километров в 1994 году. Он трагически погиб в возрасте 58 лет во время очередной экспедиции: мечтал стать первым японским воздухоплавателем, совершившим перелёт через Тихий океан. Да, такое тоже случается, к сожалению. Не стоит думать, что экстремальные путешествия всегда проходят в сопровождении большой бригады помощников, которые, случись что, сразу придут на помощь. Это не телевизионное шоу на выживание. Это ежесекундный риск, на который намеренно идут первооткрыватели, чтобы испытать предел человеческих возможностей и попутно проверить работу оборудования в уникальных условиях. Полученные данные потом могут пригодиться, например, спасательным службам. То есть все эти полёты, поездки, плавания – не одна только прихоть путешественников, а реальная помощь человечеству, которую те оказывают, рискуя собственной жизнью.

ДРОЗДы - за духовность, здоровье и спорт! Авторы фото: Андрей Кудряшов и Алексей Устимов

Экспедиция Фёдора Конюхова и Ивана Меняйло, организованная при поддержке компании ФосАгро и посвящённая 20-летию её ключевого социального проекта «Детям России – образование, здоровье и духовность» (ДРОЗД), началась гладко и ярко: стартовали со специально созданной для этого площадки в Кировске Мурманской области, на специально сшитом тепловом воздушном шаре объёмом 12 тысяч кубометров – самом большом из когда-либо создаваемых в России. Медленный подъём, подхват мощными воздушными потоками и первый неприятный сюрприз – аэростат унесло в пространство над Баренцевым и Карским морями, хотя первоначальным планом предусматривалось пересечь Белое море в направлении Архангельска и далее лететь над сушей.

- Первый раз тепловой аэростат летал над Баренцевым и Карским морями, - рассказал Иван Меняйло. - Когда летишь на шарике над землей, всегда знаешь, что можно приземлиться, а когда над морем холодным, то тут уже если что-то пойдёт не так, приземлиться не получится. Плюс не бывает полёта без каких-то трудностей или неисправностей. И у нас они тоже, конечно, были, в том числе во время полёта над водой. Ну, мы немножко поволновались, теперь меньше волнуемся.

ЛЕТЕЛИ НЕ ВДВОЕМ, А ВТРОЕМ

Этот сдержанный рассказ Ивана Меняйло, разумеется, не передаёт всей той сложности, с которой путешественникам пришлось столкнуться. Трудно представить, каково это преодолеть более 2500 километров на высоте больше 5 километров за полярным кругом и над севером Сибири, когда от холода и жгучего ветра не спасают даже две тёплые куртки, и нужно постоянно работать, поддерживать тепло внутри купола. Некогда ни поесть, ни попить. А тут ещё и горелки отказывают. Да не по очереди, а все сразу. И шар буквально камнем срывается вниз. В такой ситуации помогает только чудо!

Важная часть соревнований - прыжки с места. Авторы фото: Андрей Кудряшов и Алексей Устимов

Фёдор Конюхов, человек православный, глубоко верующий, говорит о присутствии высших сил как о чём-то обыденном. Наверное, для него так оно и есть. В каждом путешествии его сопровождают иконы, а у сердца, за пазухой в этот раз был небольшой образок Николая Чудотворца – заступника всех путешественников. Икона эта, кстати, была передана путешественникам от имени основателя движения ДРОЗД Андрея Григорьевича Гурьева, вице-президента Российского Союза химиков, непосредственно перед стартом. Не оставил Святой Николай без своей защиты и на этот раз.

- Конечно, мы летели не вдвоём, а втроём, - говорил Конюхов. - С нами был ещё дедушка Николай Чудотворец. Он помогал нам сильно. Сложность была в том, что гасли горелки. Ночь, там внизу Баренцево море и тишина. Мы начали перед иконкой дедушку просить о помощи. И горелочки наши как будто начали лучше работать, меньше тухли, а если и тухли, то по очереди, а потом все подработались. Это всё ему спасибо!

Федор Конюхов рассказал, что на воздушном шаре они были не вдвоем, а втроем. С путешественниками незримо был святитель Николай Чудотворец. Фото: пресс-служба ФосАгро

ДЕТЕЙ НЕ ПОДВЕЛИ

Фёдор Конюхов признался, не сдаваться помогало и данное воспитанникам ДРОЗДа обещание установить мировой рекорд. Путешественники встретились с ребятами накануне вылета в Кировске. Юные спортсмены рассказали о своей организации. Сейчас участниками турниров, спартакиад и фестивалей ДРОЗДа ежегодно становятся более 50000 человек. Дети в городах и ряде поселков и сел страны постоянно, бесплатно занимаются спортом, гармонично развиваются в духе патриотизма и творчества. Именно на этой встрече путешественники пообещали, что в следующий раз пообщаются с детьми уже по поводу нового достижения. Так и случилось. «Дроздята» встречали Ивана и Фёдора в московском аэропорту Внуково.

- Мы бы хотели обратиться к вам, сказать, что очень-очень рады видеть вас, что мы две ночи не спали, следили за вашим полётом, все очень переживали, держали за вас кулачки. И хотели сказать ещё большое спасибо за то, что вы посвятили свой рекордный полёт движению ДРОЗД – «Детям России – образование, здоровье и духовность». Мы очень горды за вас! – признались ребята. - Перед стартом вы сказали, что эту идею вам подарил мальчик Гриша, то есть воплотив свою мечту в реальность, вы воплотили и мечту этого мальчика и многих других детей. Ваш полёт – это пример того, как надо свои мечты делать реальностью. Надо не сдаваться, верить в себя, в свои силы, в страну и в своих друзей. Многие люди очень гордятся вами, вы стали для нас такими же героями, как Гагарин и многие другие первооткрыватели.

Игра с мячом иногда похожа на волшебство. Авторы фото: Андрей Кудряшов и Алексей Устимов

- Там, наверху, ваша любовь, ваша забота нас очень поддерживали, - признался Фёдор Конюхов. – Если бы мы не давали обещания детям, мы бы могли приземлиться раньше, сдаться, потому что очень трудно было. И мы бы рекорд не побили. Но потом мы с Ваней решили, что деток нельзя подводить. И ещё мы думали о том, что нам очень помогла компания ФосАгро, сделавшая всё для того, чтобы эта экспедиция состоялась. И её мы тоже подвести не могли.

СЛЕДИЛА ВСЯ СТРАНА

Десятки журналистов, сотни сообщений в СМИ и столько же небольших видеороликов в социальных сетях, сделанных случайными свидетелями полёта. Фёдор Конюхов, Иван Меняйло, ДРОЗД и ФосАгро в буквальном смысле объединили всю страну. Это отметил в своём поздравлении президент России Владимир Путин.

- Ваша стойкость и сила духа в противостоянии штормовым арктическим ветрам восхищают, свидетельствуют о безграничных возможностях человека. И конечно, важно, что свой рекорд член Русского географического общества Фёдор Конюхов посвятил 20-летию создания Всероссийского движения «Детям России – образование, здоровье и духовность». Убеждён: такие смелые, вдохновляющие экспедиции, как Ваш полёт, вносят значимый вклад в воспитание молодёжи, в развитие замечательных традиций первопроходцев и исследователей, которыми всегда славилась наша страна. Хочу искренне поблагодарить всех, кто принимал участие в реализации этого масштабного, поистине уникального проекта, - отметил глава государства.

- Мы очень надеемся, что этим полётом мы привлекли положительное внимание к воздухоплаванию, - заявил Иван Меняйло. - У нас много умных, амбициозных, интересных и неординарных людей по всей стране, и я надеюсь, что в России будут появляться новые проекты, связанные с воздушными шарами и появится больше желающих финансировать новые уникальные экспедиции.