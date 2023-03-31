Аэрофлот увеличивает количество авиарейсов на Дальний Восток

Фото: www.aeroflot.ru

В ответ на значительный рост пассажиропотока на Дальний Восток Аэрофлот оперативно увеличивает провозную емкость в данном направлении. В этом году дополнительные рейсы будут вводиться ранее запланированного срока — с начала апреля. Объём дополнительного предложения определяется индивидуально в соответствии со спросом. Например, на рейсах из Москвы во Владивосток и Петропавловск-Камчатский уже запланировано до 2 дополнительных рейсов в неделю. В апреле частота полетов в столицу Приморья составит до 4 рейсов день, а на Камчатку — до 2 рейсов в день.

В летние месяцы группа «Аэрофлот» будет выполнять более 100 рейсов в неделю из Москвы/Санкт-Петербурга в города Дальневосточного федерального округа. Благодаря этому решению будет обеспечен необходимый уровень транспортной доступности и мобильности населения.

Отметим, группа «Аэрофлот» — безусловный лидер рынка авиационных перевозок пассажиров на направлениях Дальнего Востока. Авиакомпания ежегодно обеспечивает жителей страны доступными перелетами в города ДФО по специальным «плоским» тарифам с фиксированной ценой, которая не зависит от даты покупки и сезона. Воспользоваться этим предложением может любой пассажир, независимо от возраста и региона проживания. Субсидируемые государством авиаперевозки доступны жителям ДФО в пределах выделенного Аэрофлоту лимита бюджетных средств, а также льготным категориям россиян — на весь период до конца 2023 года (при наличии свободных мест по субсидируемому тарифу на выбранном рейсе).