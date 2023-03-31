Объяснительная московского самокатчика: Я сбил случайно целый стадион, Чугунный мост, две сталинских высотки...

Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Включив аккумуляторную фару

и встав на самокат в четвёртый раз,

я ехал аккуратно по бульвару -

149 км/ч.

Я ненавижу, знаете ли, спешку…

Смотрю, бабуля жмётся в толкотне

и, выронив из рук свою тележку,

намеренно бросается ко мне.

Очки, платок и шарфик - всё наружу!

Пусть органы полиции учтут,

что та, не пострадав, упала в лужу,

а у меня царапина - вот тут.

(показывает указательный палец)

Ещё один мужик, расставив ноги,

и тоже под колёса угодив,

мне пожелал скопытиться в дороге.

Откуда только этот негатив?

Ну да, гулял.

И что?!

На самокате.

Залюбовался видами Москвы

и не-на-ро-чно сбил киоск печати.

И памятник Твардовскому, увы.

Немного потерял ориентиры

и, разогнав электродрандулет,

слегка задел рулём Театр сатиры -

теперь его в столице как бы нет.

А дальше что?

Есть видео и фотки.

Я сбил случайно целый стадион,

Чугунный мост, две сталинских высотки

и весь Академический район.

Ну и, как прежде, с чувством превосходства,

чуть изменив намеченный маршрут,

перелетел Музей животноводства

и плюхнулся в Большой Садовый пруд.

Теперь кусаю уголок матраца.

Лечу ангину и смотрю кино.

Всё понимаю.

Честно.

Но кататься

на самокате буду всё равно...»