Объяснительная московского самокатчика: Я сбил случайно целый стадион, Чугунный мост, две сталинских высотки...

Фото: Алексей БУЛАТОВ
«Включив аккумуляторную фару
и встав на самокат в четвёртый раз,
я ехал аккуратно по бульвару -
149 км/ч.
Я ненавижу, знаете ли, спешку…
Смотрю, бабуля жмётся в толкотне
и, выронив из рук свою тележку,
намеренно бросается ко мне.
Очки, платок и шарфик - всё наружу!
Пусть органы полиции учтут,
что та, не пострадав, упала в лужу,
а у меня царапина - вот тут.
(показывает указательный палец)
Ещё один мужик, расставив ноги,
и тоже под колёса угодив,
мне пожелал скопытиться в дороге.
Откуда только этот негатив?
Ну да, гулял.
И что?!
На самокате.
Залюбовался видами Москвы
и не-на-ро-чно сбил киоск печати.
И памятник Твардовскому, увы.
Немного потерял ориентиры
и, разогнав электродрандулет,
слегка задел рулём Театр сатиры -
теперь его в столице как бы нет.
А дальше что?
Есть видео и фотки.
Я сбил случайно целый стадион,
Чугунный мост, две сталинских высотки
и весь Академический район.
Ну и, как прежде, с чувством превосходства,
чуть изменив намеченный маршрут,
перелетел Музей животноводства
и плюхнулся в Большой Садовый пруд.
Теперь кусаю уголок матраца.
Лечу ангину и смотрю кино.
Всё понимаю.
Честно.
Но кататься
на самокате буду всё равно...»