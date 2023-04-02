Нефть, газ, БелАЗ: Как Россия и Белоруссия помогают друг другу

Рабочие в сборочном цехе Минского тракторного завода (МТЗ). Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дружба России и Беларуси в прошлом году стала крепче на 12%! Именно на столько в 2022-м вырос товарооборот между нашими странами. И достиг $43,4 млрд - это по подсчетам российской стороны. По данным Минска, наша экономическая дружба и того крепче и оценивается в $50 млрд, поскольку белорусская статистика считает не только товары, но и услуги - например, санаторно-курортные.

В любом случае, цифры впечатляют. Россия и Беларусь сплетены тысячами экономических и культурных ниточек, что делает сильнее обе страны.

НЕФТЬ:

ПОСТАВКИ СНОВА РАСТУТ

- В 2021 году Беларусь импортировала более 15 млн тонн нефти, в 2022 году - около 10 млн тонн. Падение в 2022 году было вызвано паузой, которую взяла Беларусь из-за западных санкций. Но в 2023 году импорт, скорее всего, вырастет, - рассказал «Комсомолке» председатель Правления Национальной Ассоциации нефтегазового сервиса Виктор Хайков.

Дело в том, что из российской нефти Беларусь производит нефтепродукты - мазут, дизельное топливо и т. д. Раньше она какую-то часть оставляла себе, а часть продавала в Европу. Как только поставки белорусских нефтепродуктов были блокированы санкциями, пришлось притормозить и с импортом нефти из России. Какое-то время шли поиски новых покупателей и путей доставки. Как только договорились и утрясли все условия, импорт российской нефти в страну снова начал расти.

ГАЗ:

ОСОБАЯ ЦЕНА

В феврале 2023 года между нашими странами было подписано соглашение о цене на газ до 2025 года включительно. Она соответствует прошлогоднему уровню, который, в свою очередь, был равен цене 2021 года. Это $128,52 за тысячу кубометров, причем с апреля 2021 года расчеты за газ идут в российских рублях по курсу.

- Таким образом, текущий уровень цены на газ для Республики Беларусь в разы ниже, чем рыночные цены в Европе, - отмечает Виктор Хайков. - Российский газ используется для производства калийных и азотных удобрений. В 2021 году, согласно данным Федеральной таможенной службы России, было поставлено 19,78 млрд кубометров газа. В 2022 году поставки планировались в объеме 19 млрд кубометров.

Сейчас Россия и Беларусь прорабатывают создание общего рынка газа, документ об этом планируется подписать до конца года. С 1 января 2024 года также заработает объединенный рынок электроэнергии.

ЭНЕРГЕТИКА:

ОБЩИЙ АТОМ

По словам Виктора Хайкова, знаковый проект в части электроэнергетики - строительство «Росатомом» Белорусской АЭС в Гродненской области. Финансирование - за счет российских кредитов. Первый энергоблок уже запущен в промышленную эксплуатацию в 2021 году, а запуск второго ожидается во второй половине 2023 года.

В тему. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

МЯСО И МОЛОЧКА:

ЗНАК КАЧЕСТВА

Белорусская еда - это уже своеобразный знак качества. Различные виды молочки, овощи, мясо и многое другое идут нескончаемым потоком в Россию, где их моджно найти в каждом магазине. А практически в каждом городе есть магазины под вывеской «Белорусские продукты».

Стенд белорусской кондитерской продукции на выставке в Москве. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- На этих поставках Республика Беларусь зарабатывает $6-7 млрд в год, - говорит директор центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» Алексей Дзермант. - В 2021 году, например, только сыров и творога Россия импортировала на сумму порядка $1 млрд. А есть еще сгущенка, масло, различные концентраты, консервы, колбасы, сало и т. д. Для Беларуси российский рынок - основной с точки зрения экспорта таких товаров. И его объемы будут нарастать.

ТЕХНИКА:

ТЯЖМАШ - НАШ

Самосвалы, сельхозтехника, автобусы, электробусы, троллейбусы и прочая продукция тяжелого машиностроения занимает львиную долю экспорта из Беларуси в Россию.

Вот основные предприятия тяжмаша, работающие, в том числе, и на российский рынок:

- Белорусский автомобильный завод (БелАЗ), производящий гигантские карьерные самосвалы. Они признаны самыми большими автомобилями в мире. В 2022 году, по данным предприятия, в Россию отправили «продукции» на сумму свыше $800 млн. Это 866 карьерных самосвалов разного класса грузоподъемности, спецтехника, машины для подземных работ. В 2023 году, по ожиданиям, объемы будут еще больше.

В сборочном цехе Белорусского автомобильного завода по производству карьерной техники и сверхтяжелых машин БелАЗ. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Минский тракторный завод (МТЗ) производит знаменитые «Беларусы», которые занимают, по некоторым оценкам, до 90% российского рынка тракторов мощностью 80-100 лошадиных сил.

- «Гомсельмаш» экспортирует в Россию до 70% своей продукции. Самые востребованные - зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, самоходные косилки. В 2021 году, например, предприятие поставило в Россию 1071 единицу техники.

Кроме того, «Гомсельмаш» нынешней весной начал выпуск сельхозтехники в Краснодарском крае. Это производственная площадка по сборке комбайнов, сеялок и жаток.

ТУРИЗМ:

ЗАМОК МИРСКИЙ, БРИЗ МОРСКОЙ

В Беларуси есть на что посмотреть. Чего только стоят исторические центры Минска, Бреста и Гродно, знаменитые средневековые замки в Мире и Несвиже...

Осенний закат в Гродно. Фото: Shutterstock

А в прошлом году количество туристов из нашей страны выросло значительно. По данным Ассоциации туристов России, летом рост был на 10-15%. Народ рванул к соседям не только смотреть достопримечательности и лечиться, но и на шопинг, а также оформлять карты ушедших из России платежных систем Visa и Mastercard. Зарубежные бренды Zara, Mango, Uniqlo, Pull&Bear и многие другие в Беларуси продолжают работать.

Озера Нарочанского нацпарка, Беларусь. Фото: Shutterstock

Белорусы тоже активно едут в Россию: член Межведомственного экспертно-координационного совета по туризму при Совете Министров Республики Беларусь Филипп Гулый рассказал «КП», что поток туристов между странами растет в обе стороны. В 2023 году, как говорят специалисты, России нужно приготовиться к приему большого количества белорусов, которые из-за закрытия границ поедут отдыхать к Черному морю.

Только цифры. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

КСТАТИ

Выход в мир

В нынешних условиях Россия для Республики Беларусь - это еще и окно в мир, подчеркивает директор центра «Северная Евразия» Алексей Дзермант. Так как наша страна предоставляет белорусам свои порты, портовые услуги, логистические цепочки для выхода белорусской продукции на мировой рынок.

- Это, пожалуй, самый важный аспект в то время, когда границы перекрыты и нужно искать новые связи, - говорит Алексей Дзермант.