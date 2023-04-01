Страшный конец Зеленского: инфернальная история от простых украинцев до библейских мук

Луганск. Украинские военнопленные на территории мемориала "Не забудем, не простим!" в "День памяти жертв украинской агрессии". Фото: Станислав Красильников/ТАСС

На Радио «Комсомольская правда» Игорь Виттель и Иван Панкин с известным адвокатом, бывшим детским омбудсменом Павлом Астаховым обсудили работу с пленными и гонения на церковь на Украине.

ЗА ШО ЛЮБИМ БАНДЕРУ

- Вы на Донбассе общались с пленными украинскими бойцами?

- Общался. Мы большой проект делаем, «Школа ненависти». О том, как воспитывались последние 30 лет люди, которые сегодня против нас. Я общался с теми, кто родились при незалежности. И учились уже без русского языка. Один был из Львова, из националистической семьи, в плен попал под Кременной.

- И что?

- Он с товарищами из морской пехоты. Один бывший футболист, другой боксер. Трое побывали в Европе. Трудились на тяжелейших работах. Вкусили европейского «гостеприимства».

- Эти бойцы уже до спецоперации полностью были готовы биться с Россией?

- Ну вот они школу закончили в 2016-м и поехали на запад. Работали на рыбной фабрике в Гданьске. Самая грязная работа - отходы перебирать. Другой был в Чехии. К ним одинаковое отношение. Как только слышат украинскую речь - а, украинец, всё, иди. Отношение ужасное.

- Они росли в русскоязычных семьях, или дома говорил по-украински?

- По-русски. При том, что русского языка в школе нет с 5 класса. Но во всех семьях все говорили по-русски. Один из Николаева - из семьи военно-морских офицеров. И никто не назвал ни одного украинского героя, кроме Богдана Хмельницкого.

- А герой Бандера – на безрыбье?

- У них с 1990-го появилась книжечка во всех младших классах – «За шо мы любим Бандеру». Эта брошюрка обязательна к прочтению в начальных классах .

- Бандера — единственный герой?

- Они в плену стесняются говорить про Бандеру. У них каша в голове . Я спрашиваю: «Твои дети на каком языке будут говорить?»

- На русском. Так удобнее.

- А где будешь учить детей по-русски говорить?

- Дома буду.

Мозги им промыли, но ничего туда не вложили толком. В какой идеологии они будут существовать, с каким пониманием роли своего народа, Украины вообще, в истории человечества, в отношениях славянского мира, в отношениях с Россией?

ГИТЛЕР - НЕУДАЧНИК

- Общались с убежденными нацистами?

- В мае, когда их выводили с «Азовстали». Меня удивило их отношение к Гитлеру, который как бы проложил им этот путь. Они говорят, что Гитлер был неудачник, а вот "мы доделаем эту работу, поскольку мы более успешные, мы более древняя нация".

- То есть, они своей принадлежности к нацистам не скрывают?

- Нет, их же не расстреляют за это, и они это прекрасно понимает. Даже в международных организациях говорят, что в России лучше содержатся украинские военнопленные, чем русские на Украине. И потому они нагло себя ведут.

- Но что дальше делать с этими отмороженными людьми?

- Это глобальный вопрос, стоящий перед нашим политическим руководством. Будет тяжело. Большой ошибкой была реабилитация Хрущевым украинских националистов. У многих нынешних нациков папа или дедушка руководителем подпольем в 1960-е или в 1980-е годы .

- Это почему-то не удивляет.

- Сегодня эти ультрас, как только на свободе окажутся, поедут в Польшу, в Америку, в Аргентину, в Британию. Создадут организации. Которые будут ждать момента, когда можно опять вцепиться в горло России.

- И мы будем смотреть на это сквозь пальцы?

- Здесь надо вести очень серьезную работу. Есть ребята вот такие. Они не селюки, они из приличных семей. Они подписали контракт и пошли на передовую. И с ними надо работать. Большинство перестроятся, как только почувствуют выгоду. Они всё считают. Это фактор не определяющий, но важный.

- Не все такие.

- Есть те, кого надо методично переучивать, разъяснять, заполнять пустоту в их головах.

Адвокат Павел Астахов. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

А ЧТО ГОГОЛЬ?

- А они раньше литературу не читали — никакую?

- Когда только Украина объявила о незалежности, туда литература хлынула потоком из США и Канады. Все подготовлено было, чтобы антироссийские программы заработали. Чтобы школа учила так, как «правильно». О превосходстве украинской нации над остальными. О внушении детям таких идей, чтобы с 6 лет говорить «москаляку на гиляку» и «режь русню». Чтобы убрать всех великих русских писателей и поэтов.

- Историческая правда там не ночевала?

- Что касается исторической правды, безусловно, надо рассказывать им постоянно - это хорошо ложится. Есть такой городок Счастье. Город энергетиков. Они были под националистами. Те ушли с боями. А дети всё помнят. Они говорят про Хмельницкого и Мазепу как про героев. Но Гоголь там запрещен был, практически. И сейчас детям надо рассказывать и показывать настоящую историю, настоящую литературу.

ВСЕ ПО БИБЛИИ

- У вас выходит на «Спасе» фильм, который называется «Содом»?

- Это история про современный мир, это не только библейская история. Премьера 7 апреля в «Октябре», а выйдет он на страстную неделю на канале «Спас».

- Раз уж мы заговорили о библейских историях, как вы относитесь к тому, что сейчас происходит с Киево-Печерской лаврой?

- Это же не вчера началось. А сегодня апофеоз трагический. Когда решается вопрос - кто кого. Устоят монахи в своем этом крестном стоянии или не устоят. Да, библейская история. И Зеленскому не позавидуешь. Его ждет страшный конец. Чего он не понимает. Но жалко монахов. Гонения на Лавру, когда ее впервые начали закрывать, кончались тем, что в итоге те, кого гнали, оставались живыми и отпевали тех, кто их гнал.

- Но Лавра на территории заповедника?

- Да. И украинским Минкультом она прежде обеспечивалась. У нас тоже есть такие заповедники. И последние действия Киева даже осудила комиссия ООН. Тут инфернальная история. Наша земля и наша церковь пережили революцию 1917 года, гонения, унижения и уничтожение. Но чем это закончилось? Зайдите в храм Новомучеников в Сретенском монастыре. Поднимите головы - и увидите все эти лики. Ни в одной истории никакого государства нет такого количества святых новомучеников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Украине будут клеймить всех, кто отказался умирать за режим Зеленского

Личные данные жителей Украины, уклонившихся от призыва, хотят публиковать в открытом доступе, как «предателей Родины» (подробнее)

В Киеве заговорили об окончании конфликта на Украине в 2023 году: названо условие, при котором это возможно

Декан факультета медиакоммуникаций МГИК Юрий Кот ответил на вопросы журналистов на «Радио «Комсомольская правда» (подробнее)

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Александр Коц: Масштабное контрнаступление на Украине будет в мае, сейчас нужно формировать резервы (подробнее)