Виктор Орбан сообщил, что страны Евросоюза близки к тому, чтобы вплотную заняться темой отправки войск «миротворческого типа» в украинские степи. Фото: REUTERS

Пикапы уходят в небо

Группировка войск «Центр» на Красно-Лиманском направлении нивелировала до 85 «воинов света», три бронемашины, три пикапа, гаубицу Д-20 и самоходку «Гвоздика». «Западная» группировка войск на Купянском направлении вывела из строя до взвода ВСУ, две бронемашины, один автомобиль и гаубицу Д-20. «Южная» группировки войск на Донецком направлении нанесла противнику такой урон: до 260 украинских бойцов и наёмников, четыре БМП, четыре БТР, две бронемашины, шесть автомобилей, четыре пикапа и гаубица Д-30. Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях упокоила до 35 военнослужащих. Уничтожены два пикапа и гаубицы Д-30 и Д-20. Российские ПВО за сутки перехватили три реактивных снаряда РСЗО «HIMARS». Приземлены три украинских беспилотника. Без пилотов, без шансов, без надежды.

Под Херсоном для ВСУ темные ночи

Артиллеристы российских подразделений в Херсонской области минувшей ночью хорошо приложились по стоянке военной техники ВСУ под Херсоном. Были выведены из строя 23 солдата и 12 автомобилей. Точный удар пришелся по стоянке техники одного из украинских подразделений в районе Ольговки. Также прицельным артиллерийским огнем в районе села Камышаны был уничтожен 120-мм миномет с боекомплектом и расчетом. А в районе Отрадокаменки разбит склад топлива 126-й бригады территориальной обороны. Князь Потемкин Таврический одобряет.

Венгерский премьер заявил о планах ЕС по вводу миротворцев

Виктор Орбан, венгерский премьер, сообщил что страны Евросоюза близки к тому, чтобы вплотную заняться темой отправки войск «миротворческого типа» в украинские степи. Вот что сказал лидер Венгрии: «Мы близки к тому, чтобы в разговорах европейских лидеров легитимным и принятым стал вопрос о том, могут ли страны-члены ЕС послать в какой-либо форме войска некого миротворческого типа на Украину. Или лучше не посылать». Лучше не посылать — зачем вам гибнуть как «законная военная цель»?

Глава украинского Совбеза заявил, что силой монахов не выселят

Алексей Данилов, секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) незалежной заявил, что монахи Украинской Православной церкви обязаны покинуть Киево-Печерскую лавру, но никто не станет применять против них силу. В эфире всеукраинского телемарафона Данилов сказал буквально следующее: «Я неоднократно говорил, что мы силу применять не будем. За бороды таскать не будем, это не наша тактика». Не за бороды — так за чубы, такая ваша тактика?

Киев срывает обмен пленными

Татьяна Москалькова, российский омбудсмен, заявила что Киев срывает очередной обмен пленными между Россией и Украиной. Москалькова сообщила: «Прошло три недели с тех пор, как я получила заверение украинской стороны в том, что 70 военнослужащих ВСУ, которых украинская сторона не пожелала обменять, будут включены в списки и возвращены на родину». Но Киев к концу недели так и не предоставил список пленных Вооруженных сил Украины, которые подлежат обмену. Омбудсмен из РФ также опубликовала список из 133 военнослужащих ВСУ, которых мы готовы обменять на российских военных. Но Киеву, понятно, сейчас не до того.

ВСУ бьют по ЛНР, прикрываясь мирными гражданами

Андрей Марочко, подполковник НМ ЛНР в отставке заявил, что украинские войска ведут огонь по территориям республики из РСЗО HIMARS, прикрываясь мирным населением. Он сообщил следующее: «Разворачивание систем залпового огня идет непосредственно в населенных пунктах, возле жилых домов и социальных объектов». Бьют - и уносятся прочь, расталкивая легковушки гражданских. По его словам, ВСУ ежедневно теряют до 500 человек в районе Артемовска. Ну и что им остается делать — прикрываться обычными людьми.

Украина захлебнется в своих долгах

The Economist сообщает, что решение о выделении незалежной $15,6 млрд на четыре года Международным валютным фондом очень дорого обойдется Киеву из-за надбавок по процентам. Незалежной придется выплачивать базовую процентную ставку в размере 3,5%. И большое число набранных кредитов обязует самостийную платить надбавки. Погашать долги Киев самостоятельно не сможет. Украина — банкрот. Танцуй, пока молодой. А потом своим ходом - на погост.

Руководители Словакии добрались до Киева

Эдуард Хегер, премьер Словакии и Ярослав Надь, министр обороны этой могучей державы в центре Европы, прибыли для переговоров в город-герой Киев (освобожденный от немецких нацистов русским генералом Ватутиным). Отважные руководители Словакии (освобожденной от немецких нацистов русским маршалом Малиновским) встретились с президентом Зеленским и главой украинского оборонного ведомства Алексеем Резниковым, чтобы обсудить, как половчее отправить оставшиеся у Братиславы 9 русских истребителей МиГ-29. Которые смогут наносить удары по русским войскам, которым вновь приходится освобождать Украину — на это раз от местных нацистов. Словацкие лидеры ни черта не учили историю.

Беженцы в Литве не хотят учить литовский язык

Аудрюс Валотка, глава литовской Государственной языковой инспекции, сообщил, что заявления проживающих в Литве украинских беженцев о ненужности литовского языка похожи на слова «русских оккупантов». Встревоженный Валотка заявил, что литовцам надо быть «более требовательными» и защищать свой язык, а нарративы о ненужности литовского языка в стране якобы десятилетиями слышали от «русских оккупантов». И грозно заявил, что литовская общественность «может быстро поменять мнение» о беженцах с Украины. И если сейчас жители этой маленькой, но гордой республики говорят с украинцами на русском, все понимают, что это не навсегда. И что экзамен по литовскому языку «ожидает всех украинских беженцев». Они сошлись, волна и камень, стихи и проза, лед и пламень.

На сайте Зеленского появилась петиция с призывом вернуть ядерный статус

На сайте Зеленского опубликована удивительная петиция. Там призывают восстановить статус незалежной как ядерного государства. Петиция предлагает разорвать Будапештский меморандум. Она зарегистрирована 30 марта и за сутки набрала свыше 400 голосов. Для ее рассмотрения президентом Украины Владимиром Зеленским требуется 25 тысяч голосов. В тексте петиции сказано, что «иметь ядерное оружие» Киеву «не обязательно», но у Украины есть «право им пользоваться». Право-то вы, может, и поимеете. Но удовольствия получить не успеете.

Артемовск обороняли польские и грузинские наемники

Российский боец сообщил РИА Новости, что оборону Артемовска на южных окраинах, помимо украинских бойцов, держали многочисленные наемники из Польши и Грузии. Один участников СВО заявил: «Вот на этих укреплениях кроме украинских вооруженных сил, также и наемники были. Весь сброд там был. И поляки попадались, и грузины». Штурмовик пояснил, что наемники из Польши отличались тем, что у них была черная форма. Черная форма — черная судьба.

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