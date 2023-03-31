Раскрыта суть предложения Александра Лукашенко о немедленном перемирии на Украине: При каких условиях это возможно

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото: REUTERS

Белорусский лидер Александр Лукашенко 31 марта выступил с обращением к правительству и народу. Основная часть выступления президента Белоруссии длилась три часа, а после он ответил на вопросы собравшихся. В своем выступлении Лукашенко заявил, что переговоры России и Украины надо начинать прямо сейчас, прокомментировал слухи о контрнаступлении ВСУ, а также сообщил, что, в случае посягательства на суверенитет его государства, Белоруссия будет вынуждена дать ответ.

Замдиректора института стратегических исследований РУДН Никита Данюк в эфире радио «Комсомольская правда» объяснил, на что надо обратить нам в первую очередь в обращении белорусского лидера к парламенту и народу, которое прошло в пятницу.

- Александр Лукашенко в своем обращении к всебелорусскому собранию предложил России и Украине перемирие, при котором они не имеют право двигать войска. Даже схему нарисовал. При этом Кремль… Отрицания не было.

- Совершенно очевидно, что Александр Лукашенко, учитывая возможность коммуникации с нашим президентом напрямую, вряд ли говорил бы то, что сильно огорчило бы Владимира Путина. Но важно добавить, что, с одной стороны, Лукашенко говорит про перемирие, а дальше «Если Запад опять использует это время для обмана, то Россия будет обязана использовать всю мощь армии». Если представим себе, это заявление согласованное с Кремлем, то, по большому счету, это не просто предложение, а в каком-то смысле даже ультиматум.

- Может это скорее предложение договориться, но с предупреждением, чтобы не обманули - «Мы подпишем договор, но чтобы все-таки все это соблюдалось». А нужно ли действительно России сейчас перемирие?

- У нас есть цели специальной военной операции. Есть мнение, что они изначально не были привязаны к конкретному городу, региону, потому что наши цели стратегического характера подразумевают демилитаризацию Украины. Можно ли говорить, что сейчас Украина демилитаризирована? Нет. Она милитаризировалась еще больше.

Второй момент – денацификация. Это процесс. Если вспомним советский период, сколько еще после 1945 года Украину только пытались денацифицировать страну? Это процесс очень долгий.

Вот есть цели. Если их можно достичь путем переговоров (условно, Украина сокращает свои Вооруженные силы, берет такие-то и такие-то обязательства, такие-то реформы…) - окей. Если они не могут быть достигнуты… Так что давайте не будем делать выводы на основании тезисов Лукашенко.

- По-вашему, Кремль хочет переговоров?

- Думаю, Кремль хочет выполнения задач специальной военной операции. Если есть дипломатическая возможность – да, если ее нет…

- А сейчас тактически мирные переговоры и заморозка этого конфликта, входит в планы Москвы?

- Первое: Да. Мы видим эти сигналы. Но я точно знаю, что в Кремле понимают - никаких переговоров не будет. Это очень удобная позиция: мы к переговорам открыты, и готовы коммуницировать, но мы понимаем, что Запад никогда не даст возможность Украине сесть за стол переговоров. Украина – это таран, бой до последнего украинца, максимальный ущерб России… Так что у нас хотят, но готовятся к другим вещам.

- Лукашенко сказал еще интересную вещь, что по его данным, люди по обе стороны на Украине уже начинают договариваться – командиры рот, взводов, комбаты.

- Александр Григорьевич Лукашенко говорит это в статусе руководителя страны, на территории которой в скором времени будет расположено тактическое ядерное оружие Российской Федерации. Мне кажется, он получил те самые гарантии неприкосновенности. И именно с этим связаны его высказывания.

- Он не прав в своих утверждениях?

- Я не знаю. У меня есть близкие, кто только что вернулся с передовой в отпуск, они говорят, что никакой коммуникации нет. По крайней мере на их участке. А вот те самые 8 лет эта коммуникация была.

Александр Григорьевич многие вещи говорил. Мы относимся с большим уважением к его высказываниям, но некоторые из них можно поставить под сомнение. Ну, раз у него есть такая информация, значит, он ею обладает.

- На что рассчитывает Лукашенко? Собирается стать парламентером?

- Конечно.

- Но парламентер должен быть равноудален от двух сторон. Как ему решить эту проблему?

- Не знаю. У него проблема очень простая: он хочет, чтобы санкции с его страны сняли. Потому что Беларусь «отменили» точно так же, как и Россию.

А что касается ситуации на передовой: я глубоко убежден, что контнаступление будет. То, что я вижу - это накопление ударных кулаков, западная помощь, наши готовятся, естественно. Посмотрим.

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