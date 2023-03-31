В ответ на скандальный сериал «Король и Шут» выходит документальная лента про Михаила Горшенева

Довольно примитивная и скучная фэнтези-оперетта «Король и Шут», вызвавшая резонанс — за счет интереса к самой группе, конечно, — и негативную реакцию близких Михаила Горшенева, будет не единственный проектом, посвященным музыкантам коллектива.

Уже в апреле выйдет документальная лента, посвященная и группе, и лично Горшку. Проект «Михаил Горшенев. Легенда о Короле и Шуте» (ОККО) включит в себя обширную хронику: жизнь артистов, их досуг, безбашенное веселье на стадионе «Петровский» или у Эрмитажа, и, конечно, трогательные фото из детства.

Запрос на такую работу, разумеется, большой. Ведь сериал «Король и Шут» оказался настолько сказочным, что огромное количество зрителей остались в недоумении: о ком и, главное, зачем это снято? Назвали бы «Болек и Лелек», раз историческое правдоподобие — дело десятое, — и в путь!

Доклента избежит странных трактовок и акцентов, домыслов и исковерканных фактов, а также сбитой хронологии, которыми прославилась именно художественная работа. Хотя в «Легенде о Короле и Шуте» тоже будут участвовать те, кто создавал сериал «Король и Шут»: Андрей Князев и Алексей Горшенев, брат музыканта. А еще — мама Горшка и музыканты питерской рок-группы, которые почему-то не были допущены к одиозному сериалу (секрет в личных отношениях артистов и Князева).

— Над документальным фильмом про Михаила Горшенева наша команда работала четыре года, — пояснил генеральный продюсер проекта Дмитрий Якунин. — Благодаря семье, коллегам и друзьям Михаила, в фильме собрана уникальная хроника, зритель может ближе познакомиться с историей группы «Король и Шут».

Вспомнить былое собрались Александр Балунов «Балу», Александр Щиголев, Яков Цвиркунов, лидер группы «КняZz» Андрей Князев, фронтмен коллектива «Кукрыниксы» Алексей Горшенев, мама артиста Татьяна Ивановна Горшенева, а также музыкант и основатель клуба «TaMtAm», где «Король и Шут» начинала триумфальный путь, Сева Гаккель.