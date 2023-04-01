В День смеха актер Уилл Смит "стал дедушкой": российские пранкеры выдали себя за беременную Грету Тунберг

Уилл Смит и его 23-летний сын Джейден Фото: EAST NEWS

Знаменитые российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) в канун 1 апреля, Дня смеха решили отвлечься от политики и позвонили американскому актеру Уиллу Смиту и его сыну Джейдену.

И сообщили им, что в Джейдена давно и бесповоротно влюблена шведская экоактивистка Грета Тунберг.

Смит был очень обрадован. А Джейден, недавно заявивший о своей бисексуальности, решил подыграть «Грете» и ее «отцу Сванте», кивая головой в знак согласия со словами будущей второй половины.

Ведь «Грета» сообщила, что беременна от Джейдена.

- Я хочу, чтобы вы благословили наш брак. Я прошу прощения, извините, я виновата. Я думала, что мы запланировали свадьбу, можно организовать отличную вечеринку. Более того, я думаю, что я беременна от него. Уилл, вы скоро станете дедушкой. Я надеюсь, вы счастливы. Я буду Гретой Смит, — огорошила Смита она.

Но актер лишь умилялся:

- Это супер. Учитывая все это, все что ты делаешь для нашего мира, я буду счастлив. Я буду счастлив видеть Грету Смит. Давайте напишем музыку по этому поводу. У нас много планов.

Потенциальные дедушки даже обсудили имя будущего ребенка. Они сошлись пока лишь во мнении, что точно не назовут мальчика Дональдом.

Джейден Смит явно догадывался о розыгрыше и потешался над реакцией отца. В конце разговора он поблагодарил собеседников.

- Это лучший разговор в моей жизни. Я хочу тебя от всей души поблагодарить за это. Спасибо огромное. Ребята, вы лучшие, — от души веселился он.

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