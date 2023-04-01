В России впервые проведут Форум будущих технологий

В этом году Форум будет посвящен квантовым технологиям. Фото: roscongress.org

В России впервые с 10 по 14 июля 2023 года в Москве состоится Форум будущих технологий. Мероприятие будет проходить ежегодно, начиная с 2023 года. В этом году Форум будет посвящен квантовым технологиям. Распоряжение Правительства Российской Федерации о проведении Форума № 780-р от 30 марта подписано и опубликовано на портале правовой информации. Оператором мероприятия выступит Фонд Росконгресс, при участии и поддержке Российской академии наук, Российского квантового центра (РКЦ), проектного офиса по квантовым технологиям Госкорпорации «Росатом», ОАО РЖД, ПАО Сбербанк, ПАО Газпромбанк. Событие состоится под эгидой Десятилетия науки и технологий, объявленного с 2022 года указом Президента Российской Федерации Владимира Путина.

- Сегодня одна из важнейших задач, которая стоит перед современной российской наукой - ускоренный перевод ценных, уникальных научных идей в реальные продукты, сервисы и технологии. Каждый год в фокусе внимания мероприятия буду различные технологии. Форум будущих технологий в этом году позволит продемонстрировать передовые разработки в сфере квантовых технологий, соберет на одной площадке ключевых участников научно-образовательного и технологического блока, представит возможности России как одного из мировых лидеров в области квантовых технологий, самой многообещающей области технологического развития. Убежден, что Форум будущих технологий станет флагманской площадкой для представления самых передовых научных решений, – отметил Антон Кобяков, советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению Форума будущих технологий.

На Форуме представят квантовые технологии и передовые достижения в сфере разработки и применения коммерческих продуктов. Участниками мероприятия станут ученые из ведущих университетов и исследовательских центров мира, эксперты и представители бизнеса – все те, кто работает над созданием и внедрением решении на основе технологии .

Распоряжением Правительства РФ утвержден состав организационного комитета мероприятия. В него вошли руководители Администрации Президента РФ, Правительства РФ, руководители федеральных органов исполнительной власти, общественных и коммерческих организаций, ректоры ведущих вузов.