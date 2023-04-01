Студентка в лапах домашнего тирана: что увидят зрители в новой мелодраме "Из замкнутого круга"

Герой Константина Соловьева только на первый взгляд кажется добрым и пушистым. Фото: кадр из фильма

Спросите у среднестатистической девушки-студентки, за кого она мечтает выйти замуж - за бедного однокурсника или за богатого мужчину постарше? Скорее всего, красавицы выберут второй вариант, не рискуя показаться чересчур прагматичными - в конце концов, и среди зрелых мужчин есть персонажи невероятно обаятельные. Cтало быть, влюбиться можно не только в деньги, но и в собственно человека.

Как раз перед таким выбором сценаристы нового мини-сериала поставили студентку архитектурного института Ксению. Ее внимания добивается Марк, симпатичный напарник по лекциям и семинарам, но вдруг появляется Борис - ему под пятьдесят, но в наличии харизмы мужчине не откажешь, к тому же он при деньгах и полон решимости завоевать Ксению. Ну как перед таким устоишь? Дорогие рестораны, роскошные подарки - в общем, выбор сделан, и отнюдь не в пользу голодранца Марка.

Ксюша спешит замуж за Бориса и, переехав в его особняк, рассчитывает на то, что сказка продолжится. Но наивная студентка вскоре понимает, что обаятельный заботливый джентльмен - лишь маска, которую носил Борис в букетно-конфетный период. На самом деле ее супруг - классический домашний тиран, требующий от молодой жены беспрекословного подчинения. А тут еще и беременность подоспела: Ксения понимает, что, родив, окажется привязанной к Борису намертво, и спешит за помощью к Марку, у которого как раз имеется дружок в полиции...

Главную роль в этой поучительной и невероятно слезоточивой истории сыграла Татьяна Ратникова, партию двуличного Бориса исполнил герой энтевешных криминальных боевиков Константин Соловьев, образ бедного, но отважного Марка достался Илье Ильиных. Зрителей со стажем наверняка порадует появление в сериале таких мэтров отечественного теле- и киноцеха, как Вадим Андреев и Елена Дробышева.

Все четыре серии мелодрамы "Из замкнутого круга" покажут 1 апреля на канале "Россия 1". Начало показа - в 21.00