Можно предположить - кто бы ни занял пост генсека, НАТО продолжит антироссийскую политику Фото: REUTERS

Британская жёлтая пресса славится инсайдами и сливами: даже если те не имеют отношения к действительности, шумиху создают знатную. На сей раз 31 марта (в опасной близости от «дня дураков» 1 апреля) лондонская газета Sun сообщила: новым генсеком НАТО может стать нынешняя глава Еврокомиссии — Урсула фон дер Ляйен.

Нынешний технический руководитель Северо-Атлантического Альянса, норвежец Йенс Столтенберг, возглавляет оный с 2014 года — и особыми достижениями не отмечен. На его каденцию пришлось позорное бегство американцев (а значит, и атлантических союзников) из Афганистана в августе 2021-го; охлаждение с ключевым членом, Турцией; а также Украинский кризис, на полях которого выяснилось, что натовскую технику можно уничтожать так же, как любую другую.

Ожидается, что срок Столтенберга истечёт в нынешнем году. Что дальше? Какой-либо специальной избирательной процедуры для главы этого «военного альянса демократий» нет; генсек назначается по итогам неформальных консультаций между главными членами — прежде всего, США, Британией, Германией.

По данным источников, основных претендентов на сей пост — 5-6 человек.

Прежде всего, это упомянутая «председательница Евросоюза» Урсула фон дер Ляйен. Прямо сейчас она угодила в коррупционный скандал — оказывается, её муж был связан с известной околомедицинской фирмой, «совершенно случайно» в разгар пандемии выигравшей миллиардные тендеры на поставку вакцин. Так что потенциальный уход на новую должность — красивая возможность выйти из ситуации: понятно, что главный «акционер» Альянса, Белый дом, не будет заинтересован топить Урсулу — ведь куда эффективнее сделать её безропотным исполнителем воли США, особенно с таким-то рычагом давления в виде компромата.

Впрочем, как пишет Sun, против кандидатуры фон дер Ляйен возражает Великобритания. С берегов Темзы одним из кандидатов видят Бориса Джонсона. В кармане экс-премьера — неубиваемая карта: теснейшие личные отношения с Владимиром Зеленским (а украинское направление сейчас — основной фронт НАТО). Впрочем, он не единственный претендент. В лохмато-рыжую гриву «царя Бориса» дышит глава минобороны Бен Уоллес, прославившийся беседой с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, где тот обещал помочь Украине обзавестись ядерным оружием.

Есть ещё и «кандидат от младодемократий», премьер Эстонии Кая Каллас. При ней республика вступила в затяжной политический и экономический кризис (в том числе из-за самоубийственных антироссийских санкций), но у 45-летней уроженки Эстонской СССР имеется преимущество: её русофобия значительные превышает таковую у «царя Бориса» и «королевы Урсулы» (хотя, казалось бы, куда уж больше). Для основных «акционеров» Альянса этот параметр — один из определяющих.

Впрочем, то же самое можно сказать и о другой кандидатке. Казалось бы, затмить прибалтийскую русофобию невозможно. Но это удаётся вице-премьеру Канады Христе Фридланд. Её дед по матери, Михайло Хомяк, был буквальным гитлеровским коллаборантом и яростным украинским националистом в годы второй мировой.

На этом фоне чуть более эстетично выглядит ещё одна кандидатка — экс-президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович. Российскому читателю она известна по «горячим фото в купальнике» — но в соседней Сербии её знают прежде всего как хорватскую (а значит, и антисербскую) националистку: например, выступая в бывшем нацистском концлагере Ясеновац, Грабар-Китарович рассуждала о «сербской агрессии» и пыталась занизить количество жертв, уничтоженных там в годы войны хорватскими коллаборантами.

Результат же, можно предположить, будет одинаковым: кто бы ни занял пост — НАТО продолжит антироссийскую политику, поскольку таковая заложена в самом «системном дизайне» Альянса.