"Настало время вернуться на Родину": астролог Тамара Глоба дала россиянам прогноз на весну 2023 года

С точки зрения астрологии, наступил довольно удачный период для возврата на Родину Фото: Иван ВИСЛОВ

Самый популярный астролог в стране Тамара Глоба записала новый видеопрогноз. По гороскопу от Глоба можно предположить, что апрель станет для многих месяцем важных событий. Прослушали свежие предсказания от Тамары Глобы и для тех, кто сверяет график по гороскопам, выделили интересные прогнозы.

ПРОГНОЗ НА АПРЕЛЬ 2023 ГОДА

ОВЕН

Будете опьянены успехом, который может прийти в первой половине месяца. Апрель - период, когда будет поддержка, откроются новые возможности, и даже период вокруг затмения (20 апреля) хоть и испугает вас немного, но принесет защиту, удачу и покровительство. Реализуются ваши идеи, параллельно получите и материальное выражение своих возможностей. Хорошие заработки, любовь окружающих, подарки. Параллельно – будьте внимательны к близким, присмотрите за домом и имуществом: особенно в начале и третьей декаде апреля. Хорошее время для знакомств, интеллектуальных возможностей, творчества, путешествий.

ТЕЛЕЦ

Для рожденных под знаком Телец – это время двойственное. С одной стороны: приходит возможность интеллектуального успеха, хорошее время для обучения, вернутся старые связи. Но будьте внимательны: за спиной руководство может «точить на вас зуб» - что-то не успеваете и т.д. Параллельно придет и защита: к вам будут присматриваться, вам будут старательно помогать. Укрепятся старые связи, и новые друзья придут на помощь – сможете завязать интересные контакты. Период любви – особенно в первой половине месяца: возможности зачатия. В третьей декаде будьте внимательны к своим деньгам; к тому, что окружает вас. Если мошенники попытаются завладеть вашим имуществом, то помогут люди, которые вас любят.

БЛИЗНЕЦЫ

Появятся новые совместные с друзьями идеи и проекты. По началу они пойдут успешно, но потом появятся интересные возможности, которые отвлекут от них. Конец месяца – трудности, проекты затормозятся – нужно перестроить дела на новый лад. Параллельно уйдет возможность старой деятельности, но появятся другие возможности. Это время перспектив. Берегите друзей и тех, кто всегда помогал. Цените то, что у вас есть.

РАК

Удачное время для поездок, путешествий - в первой половине месяца. Хорошее время для планирования дорог на будущее. Друзья придут на помощь и вместе будете строить новые дела, проекты. Период начинаний, которые впоследствии будете продумывать, переделывать, начинать по новой - в течении двух с половиной месяце. У Раков появятся новые перспективы для будущего – для заработков. В третьей декаде придет поворот в карьере: руководство может предложить или уйти с занимаемой должности, или само руководство изменится. Ни в коем случае не обращайте внимание на того, кто пытается сбить с курса, который вы выбрали в жизни. Берегите любимых.

ЛЕВ

Львам необходимо присмотреть за своим здоровьем. Присмотритесь и к окружению: возможны кражи, потери – особенно в начале и конце апреля. Берегите имущество и дом. Апрель принесет события удачные в дороге. В дали от дома ждет поддержка, успех, любовь. Друзья будут помогать во всем. Месяц перемен - в третьей декаде принесет остановку дел, которые были так успешны в первой половине апреля. События, связанные с дорожными планами, изменятся. Уже через месяц сможете начать новые дела – откроются новые перспективы.

ДЕВА

Будут хорошие заработки. Но и затрат будет не мало. Параллельно апрель в первой половине - период любви, творческого успеха, признания. Конец месяца – будьте очень внимательны к переменам, происходящим вокруг вас. Будьте осторожны с событиями, которые могут касаться толпы, отношений с окружающими. На службе будут споры, сплетни – но довольно быстро сможете поправить ситуацию, если разберете ее и решите спокойно. Девы активно пробивают свои планы – они касаются нового жилья, а также возможности для ваших родственников. Решая свои проблемы - решаете и проблемы близких. Знакомства вдали от дома принесут значительный успех.

ВЕСЫ

На работе: меняются договоры; уходят сотрудники, к которым вы привыкли; появляются новые люди; работы станет меньше или она станет более жесткой, концентрированной. Потому добиваясь успеха в делах – сконцентрируйтесь на самом главном, не распыляйте внимание. В первой половине месяца изменятся и личные отношения: появятся возможности знакомства с новыми партнерами, и эта возможность откроется на долгий период. Берегите близких.

СКОРПИОН

Будут волновать дела семьи – держите семейный совет, советуйтесь с детьми; ни коем случае не берите только на себя всю ответственность. Больше внимания нудно уделить близким людям. Прислушивайтесь к тем, кто обладает рациональным мышлением, и к тем, у кого есть жизненный план. Работа будет успешной – особенно в первой декаде. Нужно сконцентрироваться на проектах, которые вам действительно нужны. Третья декада – могут быть серьезные изменения на работе, изменится коллектив и условия труда. Берегите здоровье, имущество, близких.

СТРЕЛЕЦ

В первой половине месяца придет любовь, внимание, поддержка – со всех сторон. Прекрасное время для продвижения проектов, выступлений, путешествий. Удаются многие дела. На работе появятся новые возможности – до третьей декады поспешите воплотить их в жизнь. Будут помогать друзья. Необходимо присмотреть за домом: очень нужно внимание вашим детям в начале и конце третьей декады месяца, уделите им максимум внимания – «не откупайтесь» деньгами. Это период, когда надо беречь тех кто вам дорог, ни в коем случае не ссорьтесь.

КОЗЕРОГ

Апрель приносит успех в делах, которые касаются вопросов недвижимости. Прибыль будет в имуществе. Для дома тоже хороший период. Если вы находитесь в дальних краях – посещение Родины, возврат на Родину - период довольно удачный. Также - это время любви. Время удачное - для решения планов, будущего детей; для обучения, творчества; для выступлений. Время когда ваши идеи и проекты могут получить ход. Также получите признание и в личных делах. Возможны зачатие, беременность. Ни в коем случае не ссорьтесь с теми, кто вам дорог: потому что апрель может принести стрессы для семьи. Берегите жизнь и здоровье – особенно в начале и третьей декаде. Необходимо присмотреть за домом и имуществом. Дорожите семейными отношениями.

ВОДОЛЕЙ

Необходимо активно работать практически весь месяц. Апрель до третьей декады – удачное время для обучения, поездок. И в родных краях, и в поездках будут интересные встречи, новые возможности. В дом будут приходить интересные и нудные вам люди. Дом, наполненный любимыми людьми, принесет радость и удовлетворение. Сможете решить жилищные и имущественные опросы. Удачный период для творчества – особенно со второй половины апреля. В третьей декаде нужно беречь родственников, а вокруг солнечного затмения будьте внимательны за рулем.

РЫБЫ

Апрель – период прибыли, новых финансовых возможностей, хороших заработков. Можете сделать крупные и хорошие приобретения и вложения. Удачное время для начала новых проектов. Обучение, литературная деятельность, выступления принесут успех. Сможете завязать интересные контакты, которые в скором будущем принесут отдачу. Но в третьей декаде месяца будьте очень внимательны к своим финансам: могут быть потери, берегите имущество и деньги – не вкладывайтесь в сомнительные проекты. Берегите домашних – особенно в третьей декаде апреля.

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