Готовят к войне Речь Посполитую не «последний год», а как минимум с 1990-го Фото: REUTERS

В Сети бурно обсуждают колонку польского публициста Эугениуша (Евгения) Зинкевича для издания Mysl Polska. По мнению автора, нынешнюю Речь Посполитую готовят на заклание в потенциальной мировой войне — так же, как в 1930-е годы. Мыслитель проводит параллель между нынешней и прошлой западной пропагандой: варшавскую интеллигенцию убеждали, будто «в случае конфликта (тогда — с Германией) Франция и Англия уже через три дня придут на помощь». Реальность оказалось другой — Польшу просто отдали на растерзание.

Неужели теперь у части польских элит открылись глаза? На вопрос сайта KP.RU ответил эксперт по Речи Посполитой, общественный деятель Юрий Бондаренко:

— С подобными заявлениями в нынешней Польше выступает буквально несколько человек. Говорят они всё правильно, поддерживают те же консервативные ценности, что и мы. Их терпят и не сажают (это не преувеличение — в стране регулярно арестовывают каких-то фарсовых «русских агентов» — прим. ред.) потому, что они никому в Польше, в том числе и властям, не опасны.

— Готовят же к войне Речь Посполитую не «последний год», а как минимум с 1990-го, когда был снесены памятник маршалу-освободителю Коневу в Кракове и, на моих глазах, мемориал советским солдатам на площади в центре Катовице, — продолжает эксперт.

По мнению Юрия Бондаренко, после такой многолетней пропаганды даже и «готовить» никого не надо: «атлантический обком» отдаст приказ — и готово.

— Элита там отмороженная всю голову. Однако народ упирается руками и ногами — не хочет «воевать с Россией». Из-за наплыва мигрантов с Украины (имеющих вполне понятные политические пристрастия) — в польских массах нарастают и антибандеровские настроения. Впрочем, властям на мнение народа плевать, в любой момент могут отдать приказ «двинуть войска на Украину» — под видом миротворцев или ещё как-либо.

В то же время, по мнению Юрия Бондаренко, истинная цель заказчиков подобного манёвра — американцев и англичан — не усилить Польшу через присоединение её бывших владений в Галиции, а столкнуть её с Россией — с перспективой перерастания конфликта в общеевропейскую бойню.

— Польский народ, разумеется, против такого сценария, но его мнение никого не волнует, — подводит итог эксперт.