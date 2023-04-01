Россия в разы увеличила выпуск боеприпасов: Сергей Шойгу сделал важное заявление

Сергей Шойгу в штабе объединенной группировки российских войск. Фото: vk.com/mil

«Обеспечение группировок войск средствами поражения на сегодняшний день находится на постоянном контроле в Правительстве и в Министерстве обороны РФ», - заявил Сергей Шойгу в штабе объединенной группировки российских войск (сил), где заслушал доклады по текущей обстановке.

В ходе совещания с командованием группировки и заместителями министр подчеркнул, что «объемы поставок наиболее востребованных боеприпасов определены. Принимаются необходимые меры по их наращиванию».

«За счет расширения производственных мощностей и повышения производительности труда количество выпускаемой ими продукции для обеспечения войск выросло кратно. Речь идет как об обычных, так и о высокоточных типах средств поражения. Все это позволяет выполнять поставленные Верховным Главнокомандующим задачи в соответствии с планом проведения специальной военной операции», - подчеркнул Шойгу.

Глава военного ведомства детально обсудил с командирами- участниками СВО, обеспечение каждого из подразделений отдельным видом боеприпасов. Сошлись на то, что необходимо повышать эффективность системы логистики для обеспечения войск всем необходимым.

Не секрет, что подвоз боеприпасов на передовую целыми - дело не простое. Доставить их в срок стало намного сложнее. 25 лет назад приходилось бороться с засадами и фугасами международных террористов во ходе контртеррористической операции в Чеченской республике.

Сегодня в лесах новых регионов России встречаются диверсионные группы, с неба на машины со снарядами пикируют беспилотники. И чем дальше наши подразделения будут наступать, тем больше больше риск различных налетов.

В войсках уверены, что необходимо создать безопасные пути для колонн центроподвоза, что должны контролироваться наземной и воздушной разведкой, системами противовоздушной обороны и саперами.

А снаряды и ракеты будут. В этом министр убедился лично, проверив ход выполнения гособоронзаказа на предприятиях ОПК в московском, челябинском и кировском регионах.

Шойгу заверили, что к концу года производство отдельных боеприпасов возрастет в восемь раз. Говорят, что за последние месяцы успели разработать и поставить на конвейер принципиально новые боеприпасы. Такие, каких нет ни у одной армии мира.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Во время совещания министр Сергей Шойгу вручил военнослужащим медали «Золотая Звезда» и другие государственные награды в штабе объединенной группировки российских войск (сил).

«Понимаю сложно, понимаю трудно. Но вы выполняете свои задачи, выполняете их с честью, с достоинством. За это страна, Родина, наш Верховный Главнокомандующий наградили вас этими высокими наградами. Верю, что они не последние, знаю и уверен абсолютно в том, что вы и дальше будете верой и правдой выполнять свой долг перед Отечеством, перед нашей огромной страной, перед ее народом», - сказал Сергей Шойгу.