Мария Евтушенко рассказала о сыне великого поэта: Женя пронзительно читает стихи отца

Поэт Евгений Евтушенко и его сын Евгений Евтушенко во время творческого вечера в Москве, май 2014 года Фото: Евгения ГУСЕВА

…- Маша, приветствую. Это Александр Гамов, "Комсомольская правда", из Москвы.

- Да, здравствуйте, Саша. Рада вас слышать.

- Взаимно. 1 апреля - день памяти поэта «Комсомольской правды» и всего мира Евгения Евтушенко. Столько уже времени прошло, как Евгений Александрович ушел…

- Шесть лет. Его не стало в 2017-м.

- А все равно, вы знаете, такое ощущение, что он просто уехал и вот-вот приедет.

- И у меня такое же чувство…

Любимая скамейка Евгения Евтушенко теперь «посвящена» ему Фото: Личный архив

- В Москве, в Переделкине, многое напоминает о Евтушенко. А как в американском городе Талсе, где жил и работал Евгений Александрович?

- Здесь, в парке, где он очень любил бывать, есть его скамеечка любимая.

И теперь она «посвящена» ему. Там - надпись: «В память о поэте Евгении Евтушенко». (см.фото)

Надпись на табличке: «В память о поэте Евгении Евтушенко» Фото: Личный архив

Мы, когда гуляли в парке, всегда сидели, отдыхали на этой скамейке.

Она была сделана в 1930-е годы, очень красивая чугунная спинка, очень красивый чугунный дизайн.

Люди там собираются и читают стихи. И мы тоже бываем очень часто. Тула приезжают и студенты, и школьники из Оклахомы.

А рядом - дерево. Муж говорил: «Я люблю это дерево обнимать, оно дает мне дополнительную энергию».

- Вы и 1 апреля там будете…

- Нет, поскольку в этот день в Оклахома Сити - конференция Центральной американской ассоциации преподавателей русского языка. И они устраивают вечер «Вспоминая Евгения Евтушенко». И там Евгений Евтушенко-младший…

Евтушенко любил обнимать в парке дерево, говорил, что оно дает ему дополнительную энергию Фото: Личный архив

- Сын Евгения Александровича.

- Да… будет читать папины стихи.

Вместе с виолончелистом, тоже из Талсы, довольно известным, который будет импровизировать на стихи Евтушенко.

Вечер двуязычный – по-русски и по-английски.

Что еще… Эта же ассоциация уже четвертый год проводит конкурс чтецов имени Евтушенко.

- Наизусть читают?

- Саша, вы знаете, в американской культуре, в американском образовании стихи на память не учат, так, как мы учили в школе.

Это здесь - нетрадиционно.

Но есть учителя и профессора русского языка, чьи учащиеся и студенты изучают русскую поэзию. И вот они знают стихи русских поэтов наизусть. Их и читают.

И вот у нас по зуму проводится такой конкурс – от Висконсина до Флориды. В этом году в нем участвовало 27 человек.

В их числе - и ребята, которые маленькими уехали из России, но их родители хотят, чтобы они продолжали изучение русского языка.

- Очень интересно.

- Еще в Оклахомском музее поэзии 15 апреля открывается выставка, которая называется «Евтушенко в Оклахоме». И тоже на открытии мы с Женей будем. И там Женя будет снова читать папины стихи.

- Понял. Ну, что, - классно.

- Да. А в университете Талсы, где Евгений Александрович преподавал - 25 лет там проработал - мы сейчас как раз пытаемся организовать… учредить, вернее, организовать – плохое слово, - приз за лучшие переводы стихов Евтушенко. В этом конкурсе будут участвовать две группы: и профессиональные переводчики, и студенты.

Это - первый такой профессиональный приз для переводчиков в Соединенных Штатах Америки.

Евгений Евтушенко с супругой Марией на своем творческом вечере в культурном центре ЗИЛ, январь 2015 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Понятно. Ну, и два слова, как - у Мити, у Жени? (Сыновья Евгения Евтушенко.)

- Все нормально, спасибо.

Женя, как вы поняли, у нас теперь принимает участие и сам проводит здесь поэтические чтения, реализует различные литературные проекты. Как-то вот проснулась кровь, что называется.

Митька - пишет, но пишет, в основном, в стол.

Но вот мы тоже говорим ему, что - Митя, тебе тоже надо и публиковаться, и выступать.

То есть, Саша, вы знаете, все хорошо.

Правда, мы до сих пор не можем найти финансирование на шестой том антологии «Поэт в России – больше, чем поэт».

Пять томов вышло. А с шестым, и последним, - Евгений Александрович успел его сам составить - загвоздка.

Он даже вот, буквально, за день до своего ухода просил меня проверить, чтобы там были стихи Слуцкого, которые он хотел обязательно включить. То есть, вот так переживал за это.

А денег издать это - нет.

Я очень надеюсь, что как-нибудь кто-нибудь найдется, отзовется.

Кстати, том начинается с поэтов Великой Отечественной войны и заканчивается шестидесятниками. Последний поэт в этом шестом томе - Владимир Высоцкий.

Там все, все статьи написаны Евтушенко, все стихи подобраны и выбраны Женей. И каждому поэту он написал свое стихотворение в качестве… (Эпиграфа.)

- Очень интересно.

- То есть, это гигантский труд, называется «Поэт в России – больше, чем поэт». Или «Десять веков русской поэзии». То есть, начинается с самых истоков. Со «Слова о полку Игореве». Все вот оттуда идет. И заканчивается шестидесятниками. У вас нет этой антологии, Саша, он вам не дарил?

- Нет, нет, нет антологии.

- Вот увидимся летом в России, я вам подарю с радостью.

Поэт Евгений Евтушенко с супругой Марией в редакции «Комсомольской правды» в июне 2014 года Фото: Личный архив

- Спасибо огромное…

- И вам, и «Комсомольской правде», потому что это очень важная часть жизни и Евтушенко, и моей жизни тоже.

- И нашей, и моей… Скажите, а в Москве что-то вот в день памяти будет? Какие-то мероприятия?

- В Москве - просто друзья приедут на могилу. (Евгений Евтушенко похоронен на кладбище в Переделкине. - А.Г.)

И потом зайдут к нам на дачу, как всегда.

И я очень надеюсь, что, может быть, мы что-то организуем в музее Евтушенко.

- Спасибо вам огромное, Маша, что вы есть, что мы вас знаем, что мы вместе с вами не то что помним, мы его и не забываем никогда, нашего Поэта.

- Да, это правда. То есть, вы правы, Саша, ощущение, что вот он здесь. Что он вышел или куда-то уехал, и сейчас вернется. Вот такое ощущение. Спасибо вам еще раз и всем слушателям Радио «Комсомольская правда» и всем читателям. Спасибо за память, спасибо за любовь к поэзии Евтушенко.