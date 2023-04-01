Минобороны России сбило в небе ДНР самолет и вертолет ВСУ

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. Фото: стоп-кадр видео МО РФ

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил на прошедшем брифинги цифры потерь ВСУ за сутки на линии соприкосновения: на Купянском направлении уничтожено до 50 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском до 100, на Донецком до 110, на Южно-Донецком и Запорожском до 50, на Херсонском до 40.

В этих кровопролитных боях наши воины ликвидировали не только 350 наемников киевского режима, но также десятки танков, бронемашин, самоходок, гаубиц, пушек и пикапов ВСУ.

Силами наших военных летчиков в небе Донецкой народной республики сбит самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8. Ракетными войсками и артиллерией в течение суток уничтожен склад боеприпасов 127-й бригады территориальной обороны в Избицкое Харьковской области, нанесено поражение 86 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 92-х районах.

Генерал-лейтенант поблагодарил наших бойцов из подразделений противовоздушной обороны, что за 24 часа перехватили 9 реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS», «Смерч» и уничтожили пять украинских беспилотников.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

405 - самолетов.

228 - вертолетов.

3630 - беспилотных летательных аппаратов.

415 - зенитных ракетных комплексов.

8497 - танков и других боевых бронированных машин.

1077 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

4478 - орудий полевой артиллерии и минометов.

9247 - единиц специальной военной автомобильной техники.