Российские силы теснят ВСУ в сторону реки Жеребец и перемалывают врага: что происходит сейчас в зоне спецоперации

Нашим бойцам удалось занять новые, более выгодные позиции. Фото: Александр КОЦ

СНЕЖНЫЙ АПОКАЛИПСИС

ЛНР в последний день марта напоминала мир постапокалипсиса. Республика утопала в аномальных сугробах, по дорогам текли реки мутной воды, вдоль улиц городов валялись поваленные деревья и столбы. Еще несколько дней назад термометр показывал +18, земля просохла после весенней распутицы и все ждали обещанного наступления Киева. Как вдруг зима решила в последний раз громко хлопнуть дверью, обрушив на Донбасс тонны осадков, которые неминуемо растают, вернув на поля сражений непроходимую «муляку».

Противник не мог не воспользоваться погодной аномалией. И под прикрытием настоящего снежного бурана, низкой облачности и плотного тумана предпринял попытку наступления на участке Сватовского рубежа от Червонопоповки до Плащанки. Но его разведка немножко просчиталась. Потому что и российское командование следит за прогнозом погоды. И предполагало, что враг может выкинуть подобный фортель. Поэтому по наиболее опасным направлениям подготовились к отражению атаки. И не просто отбились, откинув ВСУ, но и перешли к тому, что здесь называют активной обороной, избегая слово «наступление».

В итоге удалось занять новые, более выгодные позиции. Линия соприкосновения еще немножко отодвинута к Западу.

ТЕСНИМ ВСУ К РЕКЕ ЖЕРЕБЕЦ

Сегодня мы постепенно тесним противника в сторону реки Жеребец, по которой сейчас сформированы основные укрепления ВСУ. За Жеребцом противник подтягивает резервы и даже формирует лагеря подготовки мобилизованных. Они вне досягаемости нашей ствольной артиллерии, но эта близость расположения к линии соприкосновения говорит о том, что тут не хватает у Украины сил, чтобы отражать наши периодические атаки. До этих лагерей подготовки мы все таки достаем - высокоточным вооружением, но и противник огрызается. Когда стало понятно, что попытка наступления под прикрытием снегопада, провалилась, враг снова начал обстреливать наши прифронтовые города высокоточным оружием. Это были и HIMARS, и замечено первое применение в этом районе немецких установок MARS.

ЗДЕСЬ ТОЖЕ ПЕРЕМАЛЫВАЮТ ВРАГА

Мы привыкли говорить о том, что процесс утилизации Вооруженных сил Украины – это участь Артемовска. Но на самом деле и здесь, на Сватовском рубеже, мы наносим серьезнейшее поражение живой силе врага. Здесь у него воюет уже третий состав 25-й аэромобильной дивизии (понятно, что первые два состава нами выбиты). Здесь воюет чуть ли не четвертый состав 95-й аэромобильной дивизии. Здесь полностью уничтожены за последнюю неделю 110-й, 111-й батальоны территориальной обороны. Но резервы противник подбрасывает постоянно. Пленные говорят, что сейчас промежуток от мобилизации и до попадания на передовую линию на Украине сократился до 3-4 суток.

В Артемовске тоже нас, я думаю, в ближайшее время ждут хорошие новости. Глава ДНР на этой неделе говорил, что в ближайшее время окружение Артемовска завершится. Там у ВСУ все не очень здорово. Они, конечно, продолжают сопротивляться, упираться и биться за каждый камень буквально. Но, тем не менее, и с севера, и с юга, продолжают сжиматься клещи окружения. Очень осложнена там логистика и подвоз. Сейчас вообще он идет исключительно легковым транспортом. Потому что очень быстро засекают гусеничную технику и бьют по ней.

АТОМНЫЕ ХОТЕЛКИ

Тем временем на сайте президента Украины появилась петиция с призывом разместить американское ядерное оружие на территории незалежной. Не знаю, насколько это нужно Европе, где говорят, что на украинской территории пропадает до 70% поставляемых вооружений… Это данные американских исследователей, которые говорили, что как только оружие пересекает границу с Украиной, над ним теряет контроль поставщик, и куда оно потом идет, перепродается и где всплывает, неизвестно. Я писал о том, как разные типы стрелкового и противотанкового оружия продается через даркнет, а тут ядерную бомбу им подай. И голосуют ведь украинцы очень активно. Как будто их, в случае чего, «ядерная зима» не коснется.

Кстати, на том же сайте размещена еще одна петиция, которая почему-то не набрала много голосов. Это призыв запретить использование снарядов с урановым сердечником в зоне боевых действий. Почему жители Украины за эту петицию не голосуют. Они что, считают, что в случае применения этих снарядов загрязнение будет только на территории противника? Во-первых, это говорит о том, что людям все равно, что этот тип вооружений будет бить по мирным городам, например, Донбасса. Они, видимо, не считают людей, проживающих здесь, за своих, полагают, что их вполне можно травить радиацией.

Но, слушайте, мы же тоже будем бить по танкам, которые будут нести эти боеприпасы. Эти танки будут находиться на территории, которую контролирует Киев, и, естественно, от детонации все это заражение будет распространяться на ту территорию, на которой живут люди, не желающие голосовать за эту петицию. Тут не будет чужих и своих, по этим можно, а по этим нельзя. От применения этого типа вооружений пострадают все.

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