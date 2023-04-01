Украина стала угрозой для Британии: в стране бьют тревогу из-за контрабанды оружия и роста преступности

Точный объём оружия, который попал на Украину, а потом был перепродан в Европу, невозможно даже установить Фото: REUTERS

Британский Ливерпуль взбудоражен преступлением: наркоторговец Томас Кэшман во время разборки между конкурирующими бандами ворвался в близлежащий дом с двумя пистолетами в руках и случайно застрелил находившуюся рядом девочку — девятилетнюю Оливию.

— Я не убийца, я сам отец двоих детей, — тщился он разжалобить суд, но тот был непреклонен.

Пытаясь разобраться в этой дикой истории, английский оружейный эксперт Пол Джеймс возложил косвенную ответственность на... Украину. Вернее, на контрабанду оружия, разрастающуюся с каждым месяцем Украинского кризиса.

И нет, это не первоапрельская шутка — соответствующая статья опубликована в газете Telegraph 31 марта.

По мнению Пола Джеймса, ситуацию можно сравнить с «балканским кризисом» минувшего десятилетия — когда из-за недавних войн и разгула мафии на юге Европы, этот регион превратился в поставщика «запрещёнки» для всего континента. А сейчас проблемы из-за Украины могут быть даже бОльшими — точный объём оружия, который попал в Незалежную, а потом был перепродан на чёрном рынке, невозможно даже установить, и часть этих нелегальных стволов вполне может всплыть в Соединённом Королевстве.

Впрочем, имело ли оружие украинское происхождение конкретно в «деле Томаса Кэшмана» — пока не известно; полиция продолжает выяснять, где же убийца девочки раздобыл свои пистолеты. По данным следователей, в прошлые два года самым популярным орудием местных преступников были чешские пистолеты марки «Скорпион» (разумеется, нелегальные), но теперь их явно потеснили стволы с украинским следом.

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