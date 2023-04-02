Луна покинет человечество: астролог раскрыла, в какие дни спутник Земли обрекает нас на рассеянность и глупые ошибки

Луна - второе по важности после Солнца небесное светило, влияющее на нашу жизнь. Фото: Мария ЛЕНЦ

Луна - второе по важности после Солнца небесное светило, влияющее на нашу жизнь.

Проходя по Зодиаку, она меняет энергию нашей повседневной жизни, которая зависит не только от конкретного знака Зодиака, но и от взаимодействия Луны с другими планетами, - говорит астролог Татьяна Лукашевич, автор книги «Твой лучший гороскоп», вышедшей в издательстве «Комсомольская правда». - Но примерно каждые 2-3 дня при переходе из одного знака в другой Луна перестает с ними взаимодействовать. Находясь как бы в пустоте, сама по себе, без энергетической поддержки.

Такой период и называется Холостая Луна или Луна без курса.

Иногда Луна бывает «холостой» несколько минут, а порой - больше суток. Это зависит от градуса планеты, с которой она имела угловое взаимодействие, именуемое аспектом.

В Луну без курса лучше не совершать действий, результат которых для вас очень важен. Поскольку он может быть совершенно не таким, как вы рассчитывали. Либо вообще событие не произойдёт из-за отсутствия энергии.

К тому же, люди в эти периоды могут быть более рассеянными, допускать нелепые ошибки. Также это время тех самых «пустых» покупок, которые потом валяются, ломаются или теряются. Переносятся встречи, нарушаются договорённости… Часто в период Луны без курса зависают кассовые аппараты в магазинах, образуется очередь, мы зря теряем время.

Поэтому при планировании дел чрезвычайно важно учитывать Луну без курса.

(Действует именно в эти периоды по московскому времени)

2 апреля 9:03 - 2 апреля 13:57

4 апреля 16:50 - 5 апреля 0:51

6 апреля 15:43 - 7 апреля 9:29

9 апреля 12:09 - 9 апреля 15:56

11 апреля 13:48 - 11 апреля 20:33

13 апреля 17:14 - 13 апреля 23:42

15 апреля 18:16 - 16 апреля 1:57

17 апреля 21:57 - 18 апреля 4:09

20 апреля 7:12 - 20 апреля 7:30

22 апреля 6:41 - 22 апреля 13:11

24 апреля 15:15 - 24 апреля 21:58

27 апреля 2:41 - 27 апреля 9:30

29 апреля 13:53 - 29 апреля 21:59