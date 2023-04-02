Серьезные инициативы России и потери Украины: что пророчит миру весенний "коридор" затмений

Солнечное произойдет 20 апреля. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- В апреле нас ожидает первый в этом году коридор затмений, - говорит астролог Татьяна Лукашевич, автор книги «Твой лучший гороскоп», вышедшей в издательстве «Комсомольская правда». - Так называют дни между солнечным и лунным затмениями, которые следуют друг за другом.

Солнечное произойдет 20 апреля. Лунное – 5 мая. И все бы ничего, подумаешь, каждый год мы переживаем минимум 4 затмения. Но Солнечное на этот раз, как нарочно, будет в напряженном аспекте с Плутоном, символически обозначающим массовые катаклизмы, сейсмическую активность, атомную энергию, огромные финансы и власть.

И еще оно войдет в резонанс с натальной картой Крыма на момент Указа Екатерины II о присоединении его к России.

- Действительно, 240 лет назад, 19 апреля 1783 г Екатерина II подписала указ «О принятии полуострова Крымского, острова Тамань и всей Кубанской стороны, под Российскую Державу».

- Поэтому в ближайшие пять месяцев события будут разгораться вокруг Крыма.

В гороскопе России это Солнечное затмение попадает в сектор власти. Поэтому можно предположить новые серьезные инициативы российской власти. Очень вероятно, мы услышим важное заявление, которое никто не ожидал.

В гороскопе Украины затмение 20 апреля попадает в сектор, отвечающий за соседей. Неужели, все-таки, переговоры уже не за горами? Транзитный Уран встает в точную оппозицию к Плутону в гороскопе Украины, что наводит на мысль о сложных временах для властей страны и ее территорий.

В карте президента Украины это затмение попадает на куспид 12 дома, обозначающего потери и тайные заговоры. А транзитный Плутон – в точную оппозицию к его натальному Марсу, что намекает на начало непростого периода в жизни Зеленского. Ведь Плутон – планета медленная и до конца 2023 года будет задевать его чувствительную точку.

- Татьяна, месяц назад, в астропрогнозе на март, вы заявили, цитирую: «Драматические события могут произойти в жизни предыдущего президента США – Дональда Трампа, Солнце которого будет под ударом зловредных планет.»

Тогда вроде бы ничего не предвещало беды Дональду. Однако в конце марта ваш прогноз сбылся. Большое жюри присяжных Манхэттена предъявило ему уголовное обвинение. 4 апреля экс-президент должен явиться в суд Нью-Йорка. У него снимут отпечатки пальцев, сфотографируют в профиль и анфас, бывший глава Белого дома официально получит статус подсудимого. Впервые в истории США. Никогда прежде в Штатах бывших президентов не судили.

Поневоле поверишь в ваш прогноз о больших проблемах президента Зеленского, которые принесет ему Солнечное затмение 20 апреля.

- Напомню, что 20 апреля родился нацист Гитлер.

- Этот фюрер-нацист плохо кончил. 5 мая 1945 года полуобгоревшие трупы Гитлера и Евы Браун, присыпанные землёй, нашла возле бункера группа Смерш гвардии старшего лейтенанта Алексея Панасова. Как раз 5 мая завершается первый в этом году коридор затмений. Символично, однако.

- Главное в текущих реалиях быть внимательными и в коридор затмений по возможности избегать места большого скопления людей, военных действий и сейсмических районов. Ведь именно за эти места отвечает Плутон, влияющий на Солнечное затмение 20 апреля.

21 апреля Меркурий развернется в ретроградное движение. Поэтому постарайтесь все важные дела, переговоры и покупки сделать в первой половине месяца.

АСТРОКАЛЕНДАРЬ

3 апреля: Меркурий войдет в знак Тельца до 11 июня. На повестку дня выходят финансовые и хозяйственные вопросы. Мышление становится более приземленным и практичным. В учебе хочется дойти до самой сути. Это хороший период для повышения своих доходов, изучения вопросов питания.

3-5 апреля: секстиль Меркурия и Сатурна. Способствует аналитической работе, системному мышлению, работе с информацией, общению с людьми старше по возрасту. Эти дни хорошо посвятить наведению порядка в документах, переписке, обращению в государственные инстанции, к руководству.

6 апреля: Полнолуние в 7:34 по московскому времени в знаке Весы. Все чаще и чаще мы будем слышать голос разума, что необходимо садиться за стол переговоров. Тем более, Меркурий соединится с Северным кармическим узлом, призывая посмотреть на текущую ситуацию с позиций здравого смысла и решения практических задач, связанных с экономикой. Однако соединение Солнца и Юпитера в Овне может отложить переговорный процесс.

8 апреля: Меркурий секстиль Марс. Поможет отстаивать свое мнение, убеждать других. Активизирует мыслительный процесс. Способствует приобретению новых знаний в сжатые сроки.

11 апреля: Венера войдет в знак Близнецы. Чувства становятся легкими, основанными больше на интеллектуальном единстве. Мужчинам начинают нравиться умные женщины, с которыми есть о чем поговорить. Знакомства легче завязываются в транспорте, поездках, через соседей и родственников. А также во время учебы.

Солнце соединение Юпитер. Благоприятно для продвижения себя, своего личного творчества, бизнеса. Способствует подъему в карьере, обретению авторитета в обществе, заключению брака. Мы сталкиваемся с удачным стечением обстоятельств, оно помогает в дальних путешествиях, в решении юридических вопросов. Хорошо проводить презентации, обращаться к спонсорам, к руководству, отправляться в дальние путешествия, заниматься юридическими вопросами, сдавать экзамены, подавать документы на переезд в другую страну или в ВУЗ, изучать религию и философию, делать предложение руки и сердца. Обязательно напишите карту желаний.

Тригон Венера Плутон способствует желанию чувственной любви, сексуальной притягательности, фертильности, особому художественному дару, безумствам в любви, страсти. Чувства могут быть ярче, привязанности интенсивнее. Увеличивается потребность в большей близости, глубокой эмоциональной вовлечённости. И если такого сближения нет, кто-то из партнеров может чувствовать неполноту, отчего возможна ревность, выяснения отношений. Но если быть внимательными друг к другу, такие выяснения не приведут к ссоре – при желании, всегда можно найти нужные слова.

Хорошо проявлять себя в творчестве, продолжать род, наслаждаться чувствами с любимым человеком. Проводить светские мероприятия, посещать выставки, концерты. Плодотворный период для людей творческих профессий, художников, музыкантов, дизайнеров.

12 апреля: Марс в оппозиции с Луной. День повышенной травматичности и конфликтности. Рекомендуется отложить плановые операции. За рулем надо быть аккуратнее.

14 апреля: Квадрат Венера Сатурн. Вызывает состояние неудовлетворенности в любви, разлуку, трудности в любовной сфере, жестокосердие, материальную заинтересованность в отношениях. Не стоит проводить важные переговоры, выяснять отношения.

20 апреля: Кольцевое полное Солнечное затмение, особенно влиятельное, произойдет в момент новолуния в 7:12 по московскому времени в 30-м градусе Овна и в напряженном аспекте с Плутоном. Что может спровоцировать серьезные массовые катаклизмы, сейсмическую активность, усиление терактов и военных действий по всему миру. Усиливаются риски обвалов на биржах, срыва переговорных процессов, создаются опасные ситуации для лидеров мировых держав. Могут всплыть неожиданные новости, меняющие планы и расстановки политических сил. В такой нестабильной ситуации опора на традиции, правила и законы поможет пройти турбулентный период наиболее легко.

21 апреля: Меркурий в Тельце разворачивается в ретроградное движение в 11:34 по московскому времени до 15 мая. Что возвращает нас к незавершенным финансовым и хозяйственным вопросам. Это отличное время для повторения пройденного материала, погружения в самую суть предмета, изучения вопросов питания и финансовой грамотности. Хорошо продавать б/у бытовую технику, садовый инвентарь, антикварную мебель и винтажную бижутерию. При покупке тщательно проверяйте подлинность приобретаемых изделий, сбивайте цену, изучайте рынок.

23 -24 апреля: Меркурий секстиль Марс. Поможет прямо высказывать свою точку зрения, отстаивать свое мнение, убеждать других людей. Активизирует мыслительный процесс. Способствует приобретению новых знаний в сжатые сроки.

24 апреля: Солнце в соединении с кармическим узлом Раху. Способствует проведению рекламной кампании, приобретению популярности, заявлению о себе и своем творчестве. Важные события в жизни лидеров и людей, облеченных властью. Новые назначения и появление новых лидеров.

28-30 апреля: Секстиль Марс Уран. Способствует проявлению смелости, стремлению к свободе, независимости, быстрому принятию решений. Однако избегайте рискованных действий.

УДАЧИ И ЛЮБВИ!