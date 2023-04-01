ВСУ оправдывают отступление "плохой погодой": Зеленский тщетно пытается скрыть провал под Артемовском

Когда оборонительных позиций в Бахмуте не остается, то украинцы отступают. Фото: REUTERS

Что там с Артемовском, который вот уже не один месяц не выходит из фокуса новостных агентств и информационных каналов? С нашей стороны картина однозначная – никто не занимается шапкозакидательством, наши ведут упорные бои, шаг за шагом освобождая город и то, что от него осталось после украинской обороны.

А вот с украинской стороны картинка отражает все разнообразие девиаций человеческой психики. Рядовой ВСУшник оправдывает отступление украинских солдат тем, что, дескать, русские крушат все многоэтажки, которые использовались для обороны, и когда оборонительных позиций не остается, то украинцы отступают. Примечательно, что он не понимает в своем объяснении, что по сути, признается в том, что наши бойцы наступают на их укрепленные позиции, наступают и вытесняют. Находясь в более невыгодных условиях, чем ВСУшники. Но этого украинский боец не хочет осознавать или просто не хочет в этом признаваться.

А вот главком Сухопутных войск Сырский. Он регулярно докладывает Зеленскому не только об обороне Бахмута (Артемовска), но и о том, как готовит украинское наступление. Вот только оно никак не может начаться. Облегчить положение для обороняющих Бахмут украинских войск мог бы контрудар Сырского, но вот незадача – погода не позволяет, как он докладывает своему Верховному Главкому Зеленскому. Гитлеровским генералам тоже мешала погода, как они потом оправдывались, не желая признавать победы Красной армии, им мешал "генерал Мороз". А нынешним их последователям мешает что, "генеральша Распутица"?

Отдельная песня – украинские союзники. Они тут, как передают из Киева, выставили требования не использовать на линии фронта все те "Леопарды", Челленджеры" и прочую переданную Западом бронетехнику. Дескать, передавать их Украине уговор был, а вот использовать их во время боевых действий уговора не было. А то им могут подпортить не только внешний вид, но и существенно снизить цену на них, когда они начнут гореть. Так что пусть немецкие и английские танки пока красиво ездят в тылу, дожидаясь американских "Абрамсов", можно даже с украинскими флагами на башнях для еще большей красивости, а вот в атаку их отправлять – ни-ни.

Еще более примечательные ограничения украинские власти ввели для журналистов, которые освещают тематику боев в Бахмуте. Методички сформулированы предельно конкретно и четко.

Украинским журналистам запрещено:

- говорить о потерях ВСУ в Артёмовске и устаревшем вооружении украинской армии;

- сомневаться в победе Украины, позитивно говорить о противнике, напоминать о русскоязычном населении в Донецкой области.

Зато разрешено говорить и писать, что:

- ВСУ держатся и дают достойный отпор;

- "продвижение оккупантов" временное и связано с "вероломными маневрами, которые не отвечают правилам боевых действий";

- ВСУ "имеют техническое превосходство над российскими войсками";

- местные жители поддерживают ВСУ и Украину.

Зеленскому необходимо иметь полный контроль над освещением происходящего в Артемовске, потому что именно так он надеется купировать весь негатив от очередного поражения. Тем более, когда он собственными руками слепил из Бахмута символ стойкости и непоколебимости ВСУ и провозгласил там будущую перемогу.

Вот только вряд ли это у него получится.