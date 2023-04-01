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1 апреля 2023 19:59

Геннадий Зюганов назвал арест настоятеля Киево-Печерской Лавры варварством и преступлением перед украинским народом

Лидер КПРФ - в эфире Радио «КП» - с политическим обозревателем KP.RU Александром Гамовым
Александр ГАМОВ
Александр ГАМОВ
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов

Фото: Иван МАКЕЕВ

В субботу, 1 апреля, суд в Киеве назначил настоятелю Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу «домашний арест с ношением электронного браслета».

В эфире Радио «Комсомольская правда» сложившуюся ситуацию прокомментировал председатель КПРФ Геннадий Зюганов.

…- За последние три столетия на православную веру со стороны запада идёт самая жёсткая атака, - заявил, в частности, политик. - Я всегда поражался тому, что она - эта атака - не прекращалась, практически, никогда.

А то, что происходит на Украине сегодня - это откровенное варварство.

За этим стоят американцы, ЦРУ.

Это - выродки, которые издеваются над всем, что есть у людей в душе, в жизни.

То, что творит Зеленский с этой американизированной шайкой - преступление перед всем украинским народом. Это никогда не простится и закончится для них плохо.

Неслучайно, даже кресты почернели на храмах. Потому что это - знак свыше.

Знак предельно жёсткий.

И те, кто этим занимается, они закончат плохо.

А наша задача - избавить Украину от нацизма, фашизма и от этих нелюдей.

Поэтому, наше дело правое, надо побеждать.

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