Геннадий Зюганов назвал арест настоятеля Киево-Печерской Лавры варварством и преступлением перед украинским народом

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов
Фото: Иван МАКЕЕВ
В субботу, 1 апреля, суд в Киеве назначил настоятелю Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу «домашний арест с ношением электронного браслета».
В эфире Радио «Комсомольская правда» сложившуюся ситуацию прокомментировал председатель КПРФ Геннадий Зюганов.
…- За последние три столетия на православную веру со стороны запада идёт самая жёсткая атака, - заявил, в частности, политик. - Я всегда поражался тому, что она - эта атака - не прекращалась, практически, никогда.
А то, что происходит на Украине сегодня - это откровенное варварство.
За этим стоят американцы, ЦРУ.
Это - выродки, которые издеваются над всем, что есть у людей в душе, в жизни.
То, что творит Зеленский с этой американизированной шайкой - преступление перед всем украинским народом. Это никогда не простится и закончится для них плохо.
Неслучайно, даже кресты почернели на храмах. Потому что это - знак свыше.
Знак предельно жёсткий.
И те, кто этим занимается, они закончат плохо.
А наша задача - избавить Украину от нацизма, фашизма и от этих нелюдей.
Поэтому, наше дело правое, надо побеждать.
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