Гены, образ жизни или общество: кто виноват, что мужчины в России живут на 10 лет меньше женщин

На первом месте среди причин смерти у мужчин 40-60 лет в России, как и в большинстве стран мира - болезни системы кровообращения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Недавно разразился «статистический» скандал. Директор НИИ урологии, специалист по репродуктивному здоровью Олег Аполихин озвучил ужасающие цифры. 52% мужчин в России не доживают до 65 лет. 81% умирает внезапно, 74% - прямо на рабочем месте, напугал профессор. Минздрав в тот же день выдал опровержение. 70% российских мужчин уходят из жизни в пожилом возрасте, на внезапную смерть приходится менее 1%, заявили в ведомстве.

Однако и после такого «утешения» есть от чего расстроиться. Как минимум треть представителей сильного пола у нас не доживает до пенсии. В то же время у женщин по данным Росстата средняя ожидаемая продолжительность жизни (такой термин используют демографы) в 2022 году составила 77,8 лет. У мужчин тот же показатель в прошлом году - 67,6 лет. То есть разница просто огромна - больше 10 лет! За счет чего слабый пол опережает настолько сильно? Как подтянуть продолжительность жизни мужей к женам? Об этом мы поговорили с экспертами.

ХОДИШЬ ПО ВРАЧАМ - ЗНАЧИТ, СЛАБАК?

На первом месте среди причин смерти у мужчин 40-60 лет в России, как и в большинстве стран мира - болезни системы кровообращения, сообщает Минздрав. То есть чаще всего жизнь обрывают инфаркты и инсульты.

- Каждому российскому кардиологу знакома картина: жена привела мужа к врачу. Так бывает чаще всего. Женщины у нас заботятся о здоровье гораздо больше, чем мужчины, - говорит директор Института персонализированной кардиологии Сеченовского университета, профессор, д.м.н. Филипп Копылов - Один из основных факторов преждевременной смертности - нежелание и неготовность сильного пола заниматься профилактикой заболеваний (в нее входят и регулярные обследования. - Ред.).

Такая же история с соблюдением назначений врача, продолжает эксперт. Большинство препаратов от сердечно-сосудистых заболеваний нужно принимать пожизненно. Среди женщин выполняют предписания кардиолога в среднем на 10-15% больше пациентов, чем среди мужчин. Этого вполне достаточно, чтобы разница в продолжительности жизни составила те самые 10 лет, отмечает профессор Копылов.

Но почему именно сильный пол к врачу не загонишь и таблетки пить не заставишь?

- У нас в стране многие мужчины воспринимают это как проявление слабости. Если ходишь по докторам и пьешь лекарства - значит, хилый. А если нет - то здоровый и сильный. Кстати, курение и употребление алкоголя, которые вносят огромный вклад в развитие сердечно-сосудистых заболеваний и раннюю смертность, у части населения тоже по-прежнему считаются чертами мужественного образа. Но, к счастью, «мода» на ЗОЖ набирает силу.

- С какого возраста у мужчин заметно растет угроза болезней сосудов и сердца?

- В современном мире, когда многие страдают от стрессов, переедают и ведут сидячий образ жизни, нужно начинать пристально следить за своим здоровьем с 35 лет. Уже в этом возрасте начинает расти угроза инфарктов миокарда и инсультов (от редакции: список самых важных анализов для мужчин - в разделе «Здоровье» на KP.RU).

«РЕКЛАМА ГЕНОВ» И «ЭФФЕКТ БАБУШКИ»

- Вплоть до конца XIX века у женщин во всем мире была очень высокая смертность во время родов. Когда врачи стали обращать пристальное внимание на гигиену в родильных отделениях, продолжительность женской жизни заметно пошла вверх, - рассказал «КП» ученый-биогеронтолог, генетик, член-корреспондент РАН Алексей Москалев. - С конца XIX века и по сей день женщины живут гораздо дольше мужчин. И не только у нас. Например, в Европе представители сильного пола уходят из жизни в среднем на 5,5 лет раньше.

Традиционно принято объяснять гендерные различия длительности жизни социальными причинами, говорит ученый. Например, склонностью представителей мужского пола к нездоровому поведению. Мужчины чаще курят, злоупотребляют алкоголем, налегают на фастфуд и подвергают себя риску. Женщины же хотят как можно дольше сохранять привлекательность. И, в том числе поэтому, уделяют больше внимания здоровому образу жизни. Как минимум постоянно пытаются похудеть.

Однако различия в продолжительности жизни между полами есть не только у людей, но и у многих видов животных! Это свидетельствует скорее в пользу биологических причин женского долголетия, подчеркивает профессор Москалев.

- Самцам эволюционно, от природы присуще рисковое поведение. Это своеобразная реклама собственных генов перед самками: «я выжил несмотря на ...», значит, у меня отменное здоровье, и я передам его детям, - поясняет эксперт.

То есть мужчины чаще рискуют и, увы, далеко не всегда выигрывают. А вот женщинам эволюция подарила «эффект бабушки». Судя по всему, природа предусмотрела достаточно долгую жизнь после менопаузы, потому что представительницы женского пола участвуют в уходе и воспитании внуков, считают ученые. За счет этого бабушки обеспечивают репродуктивный успех для своих дочек - освобождая от забот, дают им возможность чаще рожать. То есть это тоже, по сути, биологический фактор в пользу женского долголетия.

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Как гормоны дам защищают, а джентльменам век сокращают

От генов и гормонов зависит не только принадлежность к одному или другому полу, но и различие в длительности жизни, отмечает Алексей Москалев.

- У мужчин, как мы знаем, отсутствует одна Х-хромосома, которая заменена Y-хромосомой. Последняя несет лишь несколько генов, необходимых для запуска развития организма по мужскому типу. А вот X-хромосома содержит много жизненно важных генов. Если какой-то из них окажется «поломан», то в мужском организме нет второй «дублирующей» Х-хромосомы, как у женщин. Соответственно, проблемы со здоровьем будут намного более серьезными.

Подливают масла в огонь и гормональные особенности. Эстрогены, которые вырабатываются в женских яичниках, обладают защитным действием. В первую очередь это важно для сердечно-сосудистой системы. Андрогены же (мужские половые гормоны, включая тестостерон), напротив, связаны с увеличением рисков развития болезней сосудов и сердца. «Поэтому именно представители мужского пола чаще страдают от сердечной недостаточности. В Евросоюзе, например, смертность от ишемической болезни сердца (ИБС) у мужчин на 70% выше, - приводит пример профессор Москалев. - У женщин ИБС развивается на 7 - 10 лет позже». Да, после менопаузы защитная сила эстрогенов у дам слабеет. Развивается гипертония и другие недуги. Но тут уже играет роль более внимательное отношение женщин к диагностике и лечению, добросовестный прием таблеток и т. п. (см. выше).

АЛКОГОЛИЗМ И ТРАВМАТИЗМ

- Есть причины, от которых смертность у мужчин в нашей стране намного выше, чем у женщин, - говорит старший преподаватель кафедры демографии Института демографии имени А.Г. Вишневского НИУ ВШЭ Валерий Юмагузин. - Прежде всего это рак легкого - мужская смертность в 7 раз выше (курильщикам на заметку. - Ред.). От самоубийств погибает в 6 раз больше мужчин, чем женщин. Каждая третья смерть у представителей мужского пола в возрасте 15-49 лет - это следствие злоупотребления алкоголем.

В целом же более половины случаев преждевременной смертности у мужчин связаны с поведенческими факторами риска, отмечает эксперт. К ним относят курение, чрезмерное увлечение алкоголем, неправильное питание, низкую физическую активность, употребление наркотиков и незащищенный секс. У женского пола ситуация в этом плане куда благополучнее. Так, по данным одного из недавних исследований НИУ ВШЭ доля курящих мужчин у нас в два с половиной раза выше, чем женщин: 54% против 22%.

Но почему в той же Европе и многих других странах такого разрыва нет, а у нас «алкоголизм и травматизм» настигает представителей сильного пола значительно чаще?

Демографы выделяют целый комплекс факторов. Среди них:

- трудности с самореализацией по разным причинам, в том числе экономическим. «Оказавшись без работы, мужчина теряет смысл жизни и начинает пить», - приводит пример Валерий Юмагузин;

- патернализм в отношении здоровья. То есть человек ждет от государства, что о нем позаботятся в случае болезни, поясняет демограф. А не берет на себя ответственность за профилактику. Как известно, пока жареный петух не клюнет, большинство российских мужчин к врачу не затащишь (см. выше);

- распределение гендерных ролей. У нас сложился стереотип: мужчина это глава семьи, кормилец. Именно поэтому потеря доходов становится тяжелейшим стрессом, подрывает мужской авторитет, бьет по сердцу или приводит к запою. «В Скандинавии, например, считается вполне нормальным, когда жена зарабатывает, а муж занимается воспитанием детей. Он может самореализоваться как отец, а не добытчик ресурсов», - говорит Юмагузин. Такое гендерное равенство - серьезная предпосылка для продления жизни мужчин.

ВОПРОС-РЕБРОМ

Как продлевать будем?

У Росстата есть любопытный документ - демографический прогноз до 2035 года. В нем - три варианта развития событий: оптимистичный, реалистичный и пессимистичный.

В лучшем случае разница между продолжительностью жизни мужчин и женщин к 2035 году у нас составит 6,4 года. В худшем - 8,4 года. Реалистичным назван прогноз с разницей в 7,5 лет.

В любом случае, это меньше нынешнего 10-летнего разрыва. Значит, ситуация улучшается?

- Снижение разницы может идти двумя путями. Либо мужчины будут жить все дольше и дольше, либо у женщин прирост замедлится, - поясняет демограф Валерий Юмагузин. - Последнее возможно, поскольку в более преклонном возрасте, которого достигают женщины, «прибавка» к продолжительности жизни постепенно становится меньше.

Мужской пол будет «подтягиваться» к долгожительству благодаря дальнейшему распространению «моды» на ЗОЖ, на заботу о своем здоровье, считают эксперты. В то же время нужно снижать факторы стресса, повышать уровень жизни, возможности для самореализации. Это уже забота государства и общества.

- Также очень важно менять отношение мужчин (да и женщин тоже) к медицине, - говорит профессор-кардиолог Филипп Копылов. - Людям нужно прививать понимание: твое здоровье - это во многом именно твоя зона ответственности. На Западе такое отношение воспитывалось давно и разными методами. В том числе финансовыми. Например, в некоторых странах, если не пройдешь чек-ап, повысят стоимость медицинской страховки. Я не говорю, что нам сейчас стоит идти таким же путем. Но нужно искать способы повышать заинтересованность граждан, в первую очередь мужчин, а также их работодателей заботиться о здоровье.

«Нужна диспансеризация, профилактические медицинские осмотры. Не для галочки - человек должен сам стремиться. Мужчина ежегодно тратит деньги на ТО для автомобиля. Но в первую очередь он должен проводить ТО своего организма», - подчеркнул в одном из интервью «КП» известный врач-уролог, академик РАН Армаис Камалов.