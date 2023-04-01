Герой спецоперации «Z» матрос Бираульев шквальным огнем сковал врага

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Не надлежит мыслить, что слепая храбрость даёт над неприятелем победу. Но единственное, смешанное с оною — военное искусство», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов предупреждал: «Не таскайте за собой больших обозов, главное быстрота и натиск, ваш хлеб в обозе и ранцах врагов».

МЕТКИМ ВЫСТРЕЛОМ ПРЕДРЕШИЛ ИСХОД БОЯ

Старший матрос Андрей Катаржан

Старший матрос Андрей Катаржан Фото: Минобороны РФ

«Расчет самоходной артиллерийской установки, в состав которого входил старший наводчик Андрей Катаржан, выполнял боевую задачу по огневой поддержке подразделений, выполняющих задачу по вытеснению украинских националистов с занимаемых территорий на одном из тактических направлений. Украинские боевики оборудовали в лесном массиве опорный пункт и вели ожесточенное сопротивление. Получив координаты опорного пункта, оценив обстановку Андрей Катаржан быстро и точно навел орудие и прямым попаданием поразил бронетранспортер противника, уничтожив при этом экипаж националистов, находящихся в нем. Лишенные бронетехники националисты не смогли сдержать натиск российских войск и, понеся в ходе скоротечного боя потери, спешно покинули опорный пункт и отступили вглубь подконтрольных им территорий.

Профессионализм и выучка старшего матроса Катаржана позволили развить наступление российских подразделений на данном направлении».

ШКВАЛЬНЫМ ОГНЕМ СКОВАЛ ВРАГА

Матрос Георгий Бираульев

Матрос Георгий Бираульев Фото: Минобороны РФ

«Матрос Георгий Бираульев, находясь в головном дозоре, выполнял специальную задачу по обеспечению безопасности на маршруте движения механизированной колонны. В ходе движения Георгий обнаружил подразделение украинских диверсантов, готовящих нападение на колонну российских войск. Доложив основным силам колонны о готовящейся засаде, матрос Бираульев одним из первых вступил в бой с превосходящими силами противника. Умело маневрируя на участке местности, Георгий первым выстрелом поразил открывшего огонь гранатометчика. Непрекращающимся шквальным огнем боевой машины Георгий сковал действия украинских националистов, чем обеспечил прикрытие колонны в момент ее развертывания в боевой порядок. После завершения перегруппирования и вступления в бой основных сил российскими подразделениями был нанесен решающий удар, после которого националисты, понеся существенные потери, отступили. Благодаря умелым действиям матроса Бираульева вооруженное формирование украинских боевиков было уничтожено, а колонна российских Вооруженных Сил прибыла в назначенный район в установленное время без потерь».

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