Военная спецоперация на Украине 2 апреля 2023: прямая онлайн-трансляция Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 02 апреля 2023 года.

Россия многократно увеличит выпуск высокоточных боеприпасов, для обеспечения нужд армии в зоне действия СВО, об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Сообщается, что производство высокоточных боеприпасов будет увеличено кратно, и вопрос обеспечения российских войск средствами поражения сейчас наиболее актуален - он контролируется круглые сутки как в Минобороны, так и в правительстве России.

Глубокоэшелонированная линия обороны, устроенная во всех прифронтовых районах, не позволит украинской «Гвардии наступления» пройти. ВСУ ожидают серьёзные потери и печальная участь по итогу контратаки.

Российская группировка «Центр» нанесла поражение подразделениям ВСУ на Краснолиманском направлении. За сутки ВС России уничтожили до 100 украинских военных

Российские войска успешно уничтожили ещё один склад боеприпасов ВСУ, на этот раз принадлежащий 127-ой бригаде территориальной обороны в Харьковской области, около населённого пункта Избицкое.

Под Артемовском уничтожили бывшего бойца карательного батальона ВСУ «Торнадо» Даниила Ляшука, об этом сообщило украинское СМИ. В 2017 году националиста осудили за пытки над мирными жителями