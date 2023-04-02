Спасатели МЧС России преодолели больше половины пути в арктической экспедиции

Задействовано в экспедиции более двух десятков гусеничных и колесных машин, плюс - авиация МЧС. Фото: стоп-кадр видео

В этом необычном арктическом эксперименте участвуют 76 представителей чрезвычайного ведомства и компаний - разработчиков новой пожарно-спасательной техники.

Задействовано более двух десятков гусеничных и колесных машин, плюс - авиация МЧС.

Уже позади осталась территория Ненецкого автономного округа, дальше маршрут пролегает по Республике Коми и Ямало-Ненецкому Автономному округу.

«Экспедиция проходит как по проложенному пути и вымощенным дорогам, - рассказали «Комсомольской Правде» в пресс-службе МЧС, - так и по зимникам. Чтобы по ним проехать, в зимнее время путь заливают пресной водой - для образования льда».

Но для усложнения задачи и проверки техники и спасателей, участвующих в учениях, колонна также идет по бездорожью - по тундре, по нетронутому глубокому снегу.

«На отрезке от Тэдинки до вахтового поселка Варандей спасатели оказали помощь при реальном ДТП, - читаем в оперативной сводке. - На зимнике водитель не справился с управлением и тяжелую машину с 30-тонным грузом занесло в кювет. С помощью специальной техники, спасатели вытащили застрявший автомобиль. А потом поделились с водителем и его пассажиром сухпайками и питьевой водой».

Оказывалась помощь и «условным пострадавшим». Проведены ремонтные работы «условно неисправной техники» - при низких температурах.

Уже было отработано и парашютное десантирование - с борта самолета Ил-76 МЧС.

«Экспедиция проходит в плановом режиме, - считает глава МЧС России, генерал-лейтенант Александр Куренков. - Участники чувствуют себя хорошо, нацелены на результат, несмотря на непростые погодные и климатические условия. Данные о местонахождении колонны отслеживаются в реальном времени. Развитие и совершенствование аварийно-спасательных подразделений невозможно без таких проверок прочности. Экспедиция такого масштаба и формата проходит впервые, и, уверен, что в дальнейшем будут еще организованы подобные тренировки».

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