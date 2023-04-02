Россия начала "дипломатическое наступление" в Африке и Латинской Америке: все больше стран отворачиваются от Запада по двум веским причинам

В России страны Африки и Латинской Америки видят государство, которое может их защитить Фото: Shutterstock

Западные аналитики в докладе Economist Intelligence Unit пришли к выводу, что все больше стран начинают открыто выступать на стороне России спустя год после начала специальной военной операции. Эксперты связывают это с «дипломатическим наступлением» Москвы на те государства, которые изначально занимали нейтральную позицию или просто воздержались от поддержки русофобского вектора.

Оценка динамики геополитических настроений строилась на ряде факторов: соблюдение странами санкций, результаты голосования в ООН, внутриполитические тенденции и официальные заявления наряду с экономическими, политическими, военными и историческими связями. В результате, по мнению EIU, в настоящее время число сторонников России выросло с 29 государств в прошлом году до 35 сегодня.

«Китай остается самой значимой страной в этой группе поддержки, на которую приходится 33% населения мира, также к ней присоединились развивающиеся страны (в частности, ЮАР, Мали и Буркина-Фасо)», - говорится в докладе EIU, добавив, что эти тенденции подчеркивают растущее влияние России в Африке.

Одновременно выросло стран с нейтральной позицией по отношению к Москве с 32 до 35, а это еще 31% населения мира.

«Некоторые ранее присоединившиеся к Западу страны, включая Колумбию, Турцию и Катар, перешли в группу поддержки, поскольку их правительства стремятся извлечь экономическую выгоду из взаимодействия с обеими сторонами», - констатируют эксперты EIU.

По мнению президента Международного союза экспертов, доктора политических наук Александра Гусева, вполне нормально, что некоторые государства меняют свою позицию в отношении России, делая это из прагматических соображений.

- Коллективный Запад не может сегодня предоставить те гарантии безопасности, которые инициируются нашей страной. В России страны Африки и Латинской Америки видят государство, которое может их защитить, - уверен Гусев, напоминая, что при этом страны-"бунтари" находятся под беспрецедентным давлением США и европейских партнеров.

Вместе с тем, политолог полагает, что заявленная The Economist западная коалиция из 120 стран - явное преувеличение. Ведь только на недавно прошедшую в Москве Международную парламентскую конференцию «Россия-Африка» прибыли делегации из 40 африканских государств. А такое внимание к нашей стане говорит о многом.

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