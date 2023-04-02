Степашин - о президентской программе расселения аварийного жилья: Новоселье уже справили почти 2 миллиона россиян

Новоселье уже справили почти 2 миллиона россиян Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

…- Алло! Сергей Вадимович, это Радио «Комсомольская правда». Вице-премьер Марат Хуснуллин провел заседание президиума правительственной комиссии по региональному развитию. И там одобрены, в очередной раз, объёмы распределения финансовой поддержки на новую программу расселения аварийного жилья в 2023-м.

- Да, Саша, я в курсе.

- Я почему, Сергей Вадимович, собственно, вам позвонил… Потому что здесь вот приводятся регионы, где и вы, и Константин Цицин (бывший директор Фонда ЖКХ) побывали, причем не по разу...

- Это - правда. Наш стиль работы…

- Цитирую: «В прошлом году расселение аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2017 года, начали… Карачаево-Черкесская, Кабардино-Балкарская, Чеченская республики…»

- Где мы бывали с тобой.

- Да. Дальше - Дагестан, Магаданская область… То есть - вот у меня сразу вопрос - почему высокое начальство так вот, не по разу, побывало в этих регионах? Потому что президент поставил такую задачу? Или - потому что вы ходите, общаетесь там с людьми и знаете, в общем, изнутри все эти проблемы, как они живут?

- Во-первых, ты сам ответил на заданный мне вопрос, как всегда умеешь это делать, в моей любимой «Комсомолке».

Скажу откровенно, конечно, это президентская программа.

Я много раз рассказывал, что это именно Владимиру Владимировичу Путину принадлежала инициатива, идея, которая реализована, реализуется и будет реализована - по переселению граждан из аварийного жилья.

Новоселье уже справили почти 2 миллиона россиян.

Кстати, еще раз хочу подчеркнуть, это уникальная программа, ни в одной стране мира таких нет. Только у нас. Это первое.

Второе. И сейчас убежден, я эту практику буду лично продолжать уже как председатель Попечительского совета Фонда развития территорий…

Бумаги бумагами, отчеты отчетами, но когда ты приезжаешь в регион и встречаешься не только с руководителями, а самое главное – с людьми, которым вручаешь ключи от квартир… Когда слышишь их предложения, замечания, а в основном это, конечно, благодарность – президенту Путину, тем, кто умеет решать проблемы.

В этом году мы переселим 139 тысяч человек. И досрочно, в принципе, почти все регионы завершат программу до 2024 года.

Ты назвал отличников…

Кстати, мы как-то постоянно немножко обижаем Москву, никогда ее не называя, потому что столица не участвует в программе переселения граждан из аварийного жилья. Знаешь, почему?

Председатель Общественного Совета при Минстрое РФ Сергей Степашин Фото: Иван МАКЕЕВ

- Почему?

- Да потому что нет «аварийки».

- Это мы вычеркиваем?

- Нет, это мы оставляем, на самом деле. Они провели операцию по реновации. И сегодня Москва признается одним из самых комфортабельных для проживания наших граждан городов - в мире, в Европе.

Это я говорю как ленинградец. Кстати, в Ленинграде (так Степашин обычно называет Питер. - А.Г.) тоже все в порядке. Там другая тема есть. Это коммуналки наши любимые с президентом Путиным. Но это уже, как говорится, другая программа, и город ею занимается.

... Мы завершим президентскую программу досрочно почти на год. А потом нужно будет думать, что делать дальше. Потому что у нас уже после января 2017 года выявлено аварийное жилье, где проживает, знаешь, сколько? 849 тысяч граждан.

- О, целый город!

- Почти в полтора аза больше, чем было по той - старой программе.

Я объяснял, почему это было сделано. Год не работала программа… Все подумали, что - ну, теперь госбюджет не будет участвовать, правительство России не станет финансировать? Ошиблись. Темпы - и сейчас высокие.

Кстати, я должен назвать потрясающую цифру.

Вот у нас тяжелый бюджет, пока - серьезный дефицит, мы знаем, идет спецоперация, эти Дикинсон санкции запада.

Так вот, в этом году, несмотря ни на что, для того, чтобы решать проблемы переселения из аварийного жилья, наше правительство, кроме той цифры, которую ты назвал, знаешь, сколько выделило и сколько должны освоить регионы?

- Сколько?

- 195 млрд. рублей.

- Ого! Сергей Вадимович, отличный комментарий. Спасибо вам огромное!