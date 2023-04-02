Минобороны России уничтожило три бригадных командных пункта ВСУ

Святая Варвара - покровительница артиллеристов. Фото: стоп-кадр видео МО РФ

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил данные о потерях в рядах ВСУ за минувшие сутки: на Купянском направлении уничтожено до 30 украинских военнослужащих, пресечены действия 6 украинских диверсионно-разведывательных групп, на Красно-Лиманском до 100 украинских военнослужащих, на Донецком свыше 210 солдат ВСУ и наемников, на Южно-Донецком и Запорожском ликвидированы две диверсионно-разведывательные группы ВСУ, а также свыше 40 украинских боевиков, на Херсонском до 15.

Кроме 395 солдат и командиров ВСУ за сутки лишилось радиолокационной станции контрбатарейной борьбы (США) AN/TPQ-36, трех бронетранспортеров «Kirpi» (Турция), а также десятков танков, бронемашин, самоходок, гаубиц и пикапов.

Также за сутки силами армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией в ЛНР уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ, в ДНР командный пункт и узел связи 58-й мотопехотной бригады ВСУ, нанесено комплексное поражение 92-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 103 районах.

Также в районах населенных пунктов Петровское и Терны Донецкой народной республики нашими воинами поражены командно-наблюдательные пункты батальонов 109-й бригады территориальной обороны и 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ.

Генерал-лейтенант отметил подразделения противовоздушной обороны, что за сутки сбили 11 украинских беспилотников.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

405 - самолетов.

228 - вертолетов.

3641 - беспилотный летательный аппарат.

415 - зенитных ракетных комплексов.

8510 - танков и других боевых бронированных машин.

1077 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

4485 - орудий полевой артиллерии и минометов.

9270 - единиц специальной военной автомобильной техники.