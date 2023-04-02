Asti, подвинься: Инстасамка стала самой модной певицей страны

Лирическая героиня «За деньги да» - богатая бездельница, которой муж покупает все что она захочет. Фото: стоп-кадр видео

Клип рэп-исполнительницы Инстасамки «За деньги да», выпущенный 30 марта, всего за 3 дня набрал почти 2 млн просмотров и стал самым вирусным видео в российском сегменте YouTube. Что неудивительно: сам трек, вышедший в виде сингла еще в ноябре прошлого года, крепко обосновался на первой строчке российских чартов, Яндекс.Музыка, Apple Music, Россия TopHit Youtube. А ведь еще недавно первые пять строчек там занимала певица Asti со своими поп-исповедями для завсегдатаев дорогих кальянных.

Лирическая героиня «За деньги да» — богатая бездельница, которой муж покупает все что она захочет: его финансовые возможности безграничны. При этом она кичится богатством и с презрением относится к тем, кто не может себе позволить купаться в роскоши:

«Я вообще делаю, что хочу

Хочу импланты — звоню врачу (алё)

Кто меня не любит, я вас не слышу (чё?)

Вы просто мне завидуете, я молчу

Я не молчу, когда я хочу

Я не продаюсь, но за деньги — да (да)

Я раскидываю бабки направо и налево

Это моя манера, жена миллионера.

Мне платят за концерты, я читаю под фанеру».

Кичиться в песнях богатством и швыряться пачками банкнот — одна из «канонических» традиций некоторых разновидностей рэпа: этим промышляли и Тимати, и Моргенштерн* (иноагент). Но у них это было чистым самолюбованием и только.

Инстасамка же очевидным образом сочится ядовитым сарказмом: ее хит — это сатира на мир, где обитают одинаковые красотки с гулкой пустотой в голове, считающие, что главное в жизни — подцепить толстосума, который сумеет купить ей что угодно. А если с мужем не повезет, они готовы на все, чтобы урвать кусок пожирнее.

Этот мир Инстасамка знает как никто другой: ведь его культивируют циничные топ-блогерши, все эти инфоцыгане и пр. А Инстасамка (для полиции и МФЦ Дарья Евгеньевна Зотеева) начинала как раз как блогерша - скандалистка и провокаторша. Сейчас ей уже целых 22 года и она, стало быть, созрела ни много ни мало для музыкальной публицистики. Лицемерно петь о любви, как это делает, скажем, Бузова — чья искренность на 200% состоит из фальши, ей неинтересно. Вдарить сатирой — другое дело, в том числе по себе самой.

«Это я в Дубае, я ща отдыхаю (ей)

Да, я так богата, и я это не скрываю (да)

Все мои подруги за собой не замечают

Они видят мои шмотки и тупо повторяют

Пусть не забывают, кто тут королева (бакс)».

Следуя собственному манифесту, Инстасамка весь клип умудряется параллельно рекламировать букмекерское агентство. «За деньги — да».

Какое время, такие у него и критики.

Моргенштерн* - признан в РФ иностранным агентом

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