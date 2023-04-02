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Политика2 апреля 2023 15:12

В Киеве хотят переименовать Севастополь в "объект номер шесть"

У секретаря СНБО Украины пик русофобского обострения, которое не сможет купировать медицина
Александр ГРИШИН
Александр ГРИШИН
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов предложил переименовать город Севастополь.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов предложил переименовать город Севастополь.

Фото: REUTERS

Что происходит в Киеве? Скажете, просто весна. Нет, не только. Там еще и весеннее психическое обострение, как и на всей территории, именуемой нынешней Украиной. И в истории с Киево-Печерской лаврой, и со многими другими сюжетами. Впрочем, с каждым днем все крепнет уверенность, что эти обострения уже стали некоей константой и совершенно не зависят от времен года и прочих обстоятельств.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, чей жизненный путь убедительно доказывает, что в современной Незалежной открыты все жизненные пути и карьерные высоты для любой самой последней сволочи, поскольку он:

- был ветеринаром и перекрашивал бродячих собак, чтобы выдать их за породистых или волков;

- стал криминальным авторитетом по кличке "Мячик" и возглавил одну из небольших банд;

- бросил родную мать выживать, оставив ее на произвол судьбы;

- за два дня до начала СВО отправил своих сыновей призывного возраста в США, где они до сих пор и находятся в курортном городе Майами;

- и т.д. – окончательно сошел с ума в своей русофобии. Существо, напоминающее своей внешностью каменного идола с острова Пасхи, не смогло успокоиться после того, как узнало, что Россия на месяц со 2-го апреля стала председательствовать в Совете Безопасности ООН. Обычная рядовая бюрократическая процедура настолько вывела Данилова из равновесия, что он смог родить целый план действий по украинской "деоккупации Крыма".

- Хочу доходчиво нарисовать, пока широкими мазками, как Украина будет деоккупировать Крым, - написал Данилов предваряя свой план. Мазки получились не просто широкими, а очень широкими.

12 пунктов итогов, порожденных сверхнапряжением верхнего отростка нервной системы, у людей именуемого головным мозгом (что там у идолов – не знаю), не сказать, что поражает воображение. Там практически по Салтыкову-Щедрину выдано всего два рецепта: "Не потерплю" и "Разорю!"

Ключевым вопросом, как и следовало ожидать, обозначено проведение люстрации: лишение крымчан права избирать и быть избранным, уголовное преследование, запрет на трудоустройство в госорганах и структурах местного самоуправления, лишение государственных пенсий и так далее. Приехавшие в Крым жители России должны быть лишены своего имущества и прочей собственности и убраться с полуострова в обозначенные для них сроки. Кроме тех, кто будет отбывать сроки наказания по приговорам украинских судов. А все сделки, проведенные по российскому законодательству будут непременно отменены.

Керченский (Крымский) мост должен быть снесен для обеспечения свободы мореплавания (этот камнеподобный дебил, очевидно, не в курсе, что и до моста суда через Керченский пролив проходили только с лоцманом). Украинские власти введут и станут реализовывать вводится программу "детоксикации" от "российской пропаганды методами денацификации Германии после Второй мировой войны". На всеукраинское обсуждение будет вынесен вопрос о проекте и месте расположения в Крыму памятника "русский военный корабль идет на…й" (я не шучу, именно так и написано в плане Данилова – прим. авт.). И, чуть ли не самое главное – Севвастополь обязательно будет переименован в "объект №6", а позже, вероятно, в украинский город Ахтиар.

Это какая-то предвыборная программа пациента палаты №6, скажет любой нормальный и здравомыслящий человек и будет прав. Но то, что нами воспринимается, как бред, видится киевским властям исключительно четкой и логичной конструкцией. Они живут с уверенностью, что если что-то переименовать, оно непременно исчезнет. Именно потому они бьются в падучей, требуя переименовать Россию. В частности, в Московию. Или еще как-нибудь. Потому что Россия тогда, по их мнению, исчезнет, а справиться с Московией не составит труда, ведь Московия маленькая. Так же должно быть и с Севастополем.

Вопрос, что такого отсыпал Данилову Зеленский, тоже уже неактуален. Там еще неизвестно, кто кому чего отсыпает.

Но самое интересное, что Данилов так и не ответил на свой самый главный вопрос, на который пытался дать ответ – как же именно Украина собирается "деоккупировать". Ведь все, что описывает экс-ветеринар и бывший криминальный авторитетик – это действия уже установившейся власти, а вот как Украина будет идти к ней, Данилов рассказать не смог. Данилов рассказала, не как, а что будет после того, как. А вот каким путем Киев будет устанавливать свою власть в Крыму, так и осталось тайной. Наверное, по той причине, что никаких реальных и даже околофантастических сценариев этого у него нет. разве что инопланетяне или еще кто возьмет на полуострове власть, чтобы передать ее Киеву.

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