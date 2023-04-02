В Киеве хотят переименовать Севастополь в "объект номер шесть"

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов предложил переименовать город Севастополь. Фото: REUTERS

Что происходит в Киеве? Скажете, просто весна. Нет, не только. Там еще и весеннее психическое обострение, как и на всей территории, именуемой нынешней Украиной. И в истории с Киево-Печерской лаврой, и со многими другими сюжетами. Впрочем, с каждым днем все крепнет уверенность, что эти обострения уже стали некоей константой и совершенно не зависят от времен года и прочих обстоятельств.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, чей жизненный путь убедительно доказывает, что в современной Незалежной открыты все жизненные пути и карьерные высоты для любой самой последней сволочи, поскольку он:

- был ветеринаром и перекрашивал бродячих собак, чтобы выдать их за породистых или волков;

- стал криминальным авторитетом по кличке "Мячик" и возглавил одну из небольших банд;

- бросил родную мать выживать, оставив ее на произвол судьбы;

- за два дня до начала СВО отправил своих сыновей призывного возраста в США, где они до сих пор и находятся в курортном городе Майами;

- и т.д. – окончательно сошел с ума в своей русофобии. Существо, напоминающее своей внешностью каменного идола с острова Пасхи, не смогло успокоиться после того, как узнало, что Россия на месяц со 2-го апреля стала председательствовать в Совете Безопасности ООН. Обычная рядовая бюрократическая процедура настолько вывела Данилова из равновесия, что он смог родить целый план действий по украинской "деоккупации Крыма".

- Хочу доходчиво нарисовать, пока широкими мазками, как Украина будет деоккупировать Крым, - написал Данилов предваряя свой план. Мазки получились не просто широкими, а очень широкими.

12 пунктов итогов, порожденных сверхнапряжением верхнего отростка нервной системы, у людей именуемого головным мозгом (что там у идолов – не знаю), не сказать, что поражает воображение. Там практически по Салтыкову-Щедрину выдано всего два рецепта: "Не потерплю" и "Разорю!"

Ключевым вопросом, как и следовало ожидать, обозначено проведение люстрации: лишение крымчан права избирать и быть избранным, уголовное преследование, запрет на трудоустройство в госорганах и структурах местного самоуправления, лишение государственных пенсий и так далее. Приехавшие в Крым жители России должны быть лишены своего имущества и прочей собственности и убраться с полуострова в обозначенные для них сроки. Кроме тех, кто будет отбывать сроки наказания по приговорам украинских судов. А все сделки, проведенные по российскому законодательству будут непременно отменены.

Керченский (Крымский) мост должен быть снесен для обеспечения свободы мореплавания (этот камнеподобный дебил, очевидно, не в курсе, что и до моста суда через Керченский пролив проходили только с лоцманом). Украинские власти введут и станут реализовывать вводится программу "детоксикации" от "российской пропаганды методами денацификации Германии после Второй мировой войны". На всеукраинское обсуждение будет вынесен вопрос о проекте и месте расположения в Крыму памятника "русский военный корабль идет на…й" (я не шучу, именно так и написано в плане Данилова – прим. авт.). И, чуть ли не самое главное – Севвастополь обязательно будет переименован в "объект №6", а позже, вероятно, в украинский город Ахтиар.

Это какая-то предвыборная программа пациента палаты №6, скажет любой нормальный и здравомыслящий человек и будет прав. Но то, что нами воспринимается, как бред, видится киевским властям исключительно четкой и логичной конструкцией. Они живут с уверенностью, что если что-то переименовать, оно непременно исчезнет. Именно потому они бьются в падучей, требуя переименовать Россию. В частности, в Московию. Или еще как-нибудь. Потому что Россия тогда, по их мнению, исчезнет, а справиться с Московией не составит труда, ведь Московия маленькая. Так же должно быть и с Севастополем.

Вопрос, что такого отсыпал Данилову Зеленский, тоже уже неактуален. Там еще неизвестно, кто кому чего отсыпает.

Но самое интересное, что Данилов так и не ответил на свой самый главный вопрос, на который пытался дать ответ – как же именно Украина собирается "деоккупировать". Ведь все, что описывает экс-ветеринар и бывший криминальный авторитетик – это действия уже установившейся власти, а вот как Украина будет идти к ней, Данилов рассказать не смог. Данилов рассказала, не как, а что будет после того, как. А вот каким путем Киев будет устанавливать свою власть в Крыму, так и осталось тайной. Наверное, по той причине, что никаких реальных и даже околофантастических сценариев этого у него нет. разве что инопланетяне или еще кто возьмет на полуострове власть, чтобы передать ее Киеву.