Как американский банковский кризис может ударить по России, почему дети воруют и какие виды рака уже вылечивают

Топ-10 самых прослушиваемых подкастов Радио «Комсомольская правда»

1 место. Дмитрий Пучков: Не надо никаких иллюзий, что в США всё рухнет и будет нам счастье (подробнее)

2 место. Александр Коц: У ВСУ нехватка кадров, мобилизованные попадают на передовую через 3-4 дня (подробнее)

3 место. Почти половина мигрантов в России готова поднять оружие против русских (подробнее)

4 место. Анатолий Матвийчук: Большое контрнаступление закончится для ВСУ катастрофой (подробнее)

5 место. Какие виды рака уже можно вылечить (подробнее)

6 место. Будет ли банковский кризис в США. И если будет, то чем грозит нам (подробнее)

7 место. Почему дети воруют (подробнее)

8 место. За счет внутреннего спроса: как будет сейчас развиваться экономика России (подробнее)

9 место. Скандал из-за сериала «Король и Шут»: вдова Михаила Горшенева назвала фильм оскорбительным (подробнее)

10 место. Запрет «Евровидения» в России, возвращение «Секретных материалов» и изгнание Нагиева из еще одного проекта (подробнее)