Последние новости о ситуации вокруг Украины на 3 апреля 2023 года: Опасна ли «Верба» для Ми-8, кого пустили в Лавру и спятил ли Данилов

Украинский вертолет сбили из ПЗРК «Верба» с 5 километров. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Командно-наблюдательных пунктов стало меньше

Группировка войск «Центр» на Краснолиманском направлении вывела из строя до роты «воинов света», две бронемашины, самоходку «Акация» и гаубицу Д-30. Западная группировка войск на Купянском направлении нивелировала украинский взвод, три бронемашины и гаубицу Д-30. Южная группировка войск на Донецком направлении упокоила свыше 210 украинских бойцов и наемников. Разбиты три турецких БТР Kirpi, три бронемашины и гаубица «Мста-Б». Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях так урезала ВСУ: полтора взвода, три пикапа, гаубица Д-30 и гаубица Д-20. На Херсонском направлении финишировали 15 украинских бойцов, семь автомобилей и одна самоходка «Акация». В районе Стельмаховки в ЛНР сожжен склад боеприпасов ВСУ. В Красном Лимане в ДНР разбиты КП и узел связи 58-й мотопехотной бригады ВСУ. В Петровском и Тернах поражены КНП батальонов 109-й бригады теробороны и 25-й украинской ВДБ. Российские ПВО приземлили 11 украинских беспилотников. Черный день для командных пунктов.

Украинский вертолет сбит «Вербой» с 5 километров

Украинский вертолет сбили из ПЗРК «Верба» с 5 километров. По данным портала «Русская весна», вертушку Ми-8 ВСУ поразили из руин промзоны. А в Минобороны сообщили, что российские истребители сбили украинские МиГ-29 и Ми-8 в ДНР. Истребитель приземлили в районе Коптево. А вертушку нивелировали у Нововасилевки в ДНР. С начала СВО российскими подразделениями уничтожены 405 самолетов и 228 вертолетов противника. Не помогут вам, хлопцы, словацкие МиГи.

«Восток» и «Запад» бьют диверсантов

Бойцы группировка «Восток» уничтожила за сутки две группы разведчиков и диверсантов Украины — на Южно-донецком направлении перестала существовать ДРГ из 20 солдат противника. На Запорожском направлении пресечена попытка проникнуть в наш тыл - 5 украинских диверсантов ликвидированы. А подразделения группировки «Запад» на купянском направлении за одни сутки дали отбой пяти ДРГ противника. Они входили в состав 14-й и 92-й мехбригад и 103-й бригады теробороны. Теперь уже никуда не входят и не выходят.

«Маяк» выпускает авиабоеприпасы

Ведущее предприятие Украины по производству средств связи и огнестрельного оружия освоило выпуск авиационные боеприпасы к беспилотному авиакомплексу осколочного действия ОБП-23. Радиус гарантированной зоны поражения - 11 метров. Ранее компания «Укроборонпром» сообщила о начале производства 125-мм снарядов для танковой пушки на Т-64, Т-72 и Т-80 . Производство развернуто в тесном партнерстве с одной из стран НАТО , причем, по соображениям безопасности, за пределами Украины. Учитывая, что еще прежде в качестве партнеров назывались Польша, Чехия, Франция и Дания, можно без труда догадаться, где сейчас клепают снаряды для ВСУ. 80 лет назад чешские заводы без устали работали на Гитлера, а передовики после смены шли пить пиво. Руки то помнят.

Бывший «азовец» глумился над телом погибшего бойца

Бывший боец «Азова» (запрещенного в России) Антон Штукин заявил журналисту РИА Новости, что в Мариуполе он осквернил тело погибшего российского бойца. Это существо усадило тело на стул на мариупольской улице. Штуки изуродовал его катаной (японским мечом, найденным в одном из разграбленных домов). И в таком виде оставил перед отступлением. Пленный рассказал, что пытался проткнуть бойцу живот, затем сердце, шею, и оставил меч в теле убитого «для устрашения наступающих». Сейчас этот скот раскаивается и льет слезы. Хотя не будет обижать животных.

Православные пришли на каноническую службу

В воскресенье в Киево-Печерской лавре прошла служба канонической Украинской Православной церкви. Службу возглавил митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский). На службу пришли сотни верующих, тем, кому в храме не хватило места, молились на улице, под дождем. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел накануне судом был заключен под домашний арест на два месяца, отвезен в село под Киевом и получил запрет на общение с верующими. Павел, которому на ногу был надет электронный браслет, заявлял, что его власти Украины обвиняют в «сотрудничестве с Россией и межрелигиозном разжигании», и отрицает свою вину. Кроме нескольких десятков полицейских у Лавры 2 апреля были отмечены люди в черных балаклавах и без опознавательных знаков. Черной маской черную душу не закроешь.

Секретарь украинского совбеза «нашел имя» Севастополь

Алексей Данилов, секретарь Совета нацбезопасности и обороны незалежной, предложил «переименовать» Севастополь в «объект № 6». Выдающийся госдеятель заявил: «Переименовывается в «объект № 6». Верховная рада Украины позже примет решение о новом названии города. Может быть, Ахтиар (одно из сел на северном берегу Севастопольской бухты)». Этот 60-летний уроженец Луганской области убежден, что переименование Севастополя разорвет исторические ассоциации с городом русской воинской славы. Заодно поддержал идею сноса памятника затопленным кораблям — для установки на его постаменте украинского «памятного знака». Причем аппарат СНБО разрабатывает «детализированную программу действий» (больше им заняться нечем). Глава Севастополя Михаил Развожаев отреагировал так: «Новости от украинских политиков похожи на записи в медкарте из палаты №6. Их надо лечить, чем и занимаются сейчас наши военные». Но синдром Данилова, похоже, неизлечим.

Румыны начали выгонять беженцев

Издание Adevarul сообщает, что многие жители Румынии разместившие у себя беженцев из самостийной, массово забывают о законах гостеприимства. И требуют от украинцев искать себе новое жилье. В рамках программы «50/20» жители Румынии получают компенсацию за проживание и питание украинцев: 50 (850 рублей) и 20 леев (340 рублей) в сутки, соответственно. Но теперь власти Румынии предлагают ежемесячно предоставлять каждой украинской семье 2 тысячи леев (34 тысячи рублей) — но не более, чем четыре месяца. Новые условия не устраивают собственников жилья, у которых живут беженцы. Ранее существенно снизить финансовую поддержку украинских мигрантов решила Варшава. Что-то Восточная Европа поворачивается к Киеву отнюдь не передом.

Киев эвакуирует детей из Славянска

Агенство Укринформ сообщило, что в Киеве решили принудительно эвакуировать детей из Славянска. Городская военно-гражданская администрация обязана организовать вывоз несовершеннолетних, находящиеся под опекой и попечительством. При этом уточняется, что «опекунам необходимо выехать за пределы Донецкой области в кратчайшие сроки, а в случае отказа они будут лишены обязанностей опеки или попечительства, и детей эвакуируют принудительно». Сейчас в Славянске есть более двух десятков семей, воспитывающие сирот или ребят, родителей которых лишили родительских прав. Ранее таких детей вывозили из других городов Донбасса. Надеются вырастить новых солдат Урфина Джуса для своей мясорубки?

В Питере во время взрыва в кафе погиб Владлен Татарский

Вечером 2 апреля в Санкт-Петербурге прогремел взрыв в известном «Street Food Bar №1» на Университетской набережной. По информации источников, при взрыве погиб один человек и 16 находившихся в кафе пострадали. В этом заведении проходил творческий вечер известного блогера, военного журналиста, много работавшего, в том числе, на Донбассе, Владлена Татарского. Именно он, по данным силовиков погиб. Мощность взрывного устройства, которое, предположительно, пронесла девушка, спрятав взрывчатку в статуэтке российского солдата, составила более 200 грамм тротила. На месте взрыва работало 13 машин скорой помощи.

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