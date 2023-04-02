В Санкт-Петербург выехала группа сотрудников угрозыска МВД России для расследования взрыва в кафе

По факту взрыва Главным следственным управлением СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело «убийство общеопасным способом». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По решению руководства МВД России группа сотрудников Главного управления уголовного розыска МВД России направлена в город Санкт-Петербург.

«Целью выезда является оказание практической помощи сотрудникам ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области в установлении и задержании лиц, причастных к организации взрыва в кафе на Университетской набережной, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский и пострадали 16 человек. Работа по раскрытию преступления взята на контроль руководством Министерства», - сообщает МВД России.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По факту взрыва Главным следственным управлением СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело «убийство общеопасным способом».

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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Профессор Александр Дугин, отец убитой украинскими террористами Дарьи Дугиной опубликовал в сети такие слова:

Дарья Дугина рядом с Владленом Татарским. Фото: телеграмм-канал Александра Дугина

«Они бьют в дух, в мысль, в честность, в искренность, в будущее, в любовь. Они не трогают пропагандистов на тарифе, они убивают тех, кто по-настоящему стоит на стороне Бога, Духа, России. Они знают, что самое ценное у нас. И разят наповал. Мы сами себе цены не знаем. Мы высоко ценим дешевку, верим болтунам, пресмыкаемся перед начальством, но понятия не имеем об истинных сокровищах своей страны, об истинных героях своего народа. Владлен был настоящим русским человеком. Христианин — это Владлен Татарский. Радость мрази на той стороне, цинизм Запада — все это привычно и предсказуемо. Но те в России, кто не погиб сегодня на вечере Владлена Татарского, кто не понимает, что Владлен погиб именно за нас, за него, за нее, за тебя, вместо тебя, те просто не русские люди. Герои гибнут, чтобы жил народ. Народа, у которого не было бы героев, не существует. Такой народ давно бы стерли с лица земли — те, у кого герои есть. Максим Фомин бессмертен. Что еще нам нужно пережить, чтобы понять истину о СВО? Это война дьявола против Бога. И воюем в этой войне против дьявола».