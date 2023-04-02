Посол Беларуси в России Дмитрий Крутой: «Раньше мы регулярно сверяли часы. А за последние полтора года достигли особого результата»

Посол Беларуси в России Дмитрий Крутой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

2 апреля в московском «Президент-Отеле» прошел торжественный вечер, посвященный Дню единения народов России и Беларуси. В событии принимали участие представители институтов власти и политические деятели двух стран, непосредственно участвующие в формировании Союзного государства.

— Праздник для двух братских народов. Колоссально важный день в истории человечества. Именно два наших народа, два государства начинают определять судьбы мира. И это происходит через взаимное движение, через нахождение точек соприкосновения, через искусство не сосредотачиваться на том, что нас не объединяет. Мы умеем терпеливо, профессионально, с чувством дружеского локтя идти вперед, — сообщил зампред Совета Федерации Константин Косачев.

Зампред Совета Федерации Константин Косачев. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сенатор отметил, что объединение народов Беларуси и России не дает недоброжелателям использовать принцип «разделяй и властвуй». А два государства плечом к плечу сражаются за то, чтобы мир стал более безопасным, справедливым и устойчивым.

— И более добрым! — добавил Косачев. — Эта черта самым органичным образом принадлежит народам Беларуси и России.Обязательно победим в общем сражении на благополучное будущее человечества.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Беларусь в Российской Федерации Дмитрий Крутой обратил внимание, что последние годы интенсивность сотрудничества двух государств выросла многократно. По словам дипломата, прежде два государства регулярно «сверяли часы», но нынешнее состояние сотрудничества — это особый результат.

— Такого количества личного общения наших лидеров не было ни разу за весь период Союзного государства. Только в прошлом году президенты встречались десять раз. Вопреки санкционному удару, которому подвергаются наши страны, мы показали рекордные результаты в прошлом году. Но нужно еще добавить от 6 до 10% (экономического роста — прим.авт.) в этом году, как сказали наши президенты. У нас амбициозные планы. Мы не только боремся с санкциями, мы побеждаем, развиваемся ускоренном темпе и перевыполним задачи, которые сами себе ставим, — заявил Крутой.

Певец и участник «Евровидения» от Беларуси Руслан Алехно Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На мероприятии также присутствовали эстрадные исполнители. Певец и участник «Евровидения» от Беларуси Руслан Алехно рассказал, что уже 20 лет живет в Москве. И за все годы ни разу не чувствовал себя ограниченным в правах:

— Сохранить единство нам удалось за счет сохранения фундамента — ценностей классической семьи. Славянский народ полон духовных богатств и традиций. Мы должны их сохранить и преумножить. Желаю Союзному Государству процветания, мира, добра и радости.

Руководитель ансамбля «Сябры» Анатолий Ярмоленко вспомнил первые месяцы после распадаа СССР.

Руководитель ансамбля «Сябры» Анатолий Ярмоленко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

— Помню самое начало независимости, когда появились разные деньги, границы… Но мы продолжали работать. Буквально несколько месяцев длилась (эта неразбериха — прим.авт.). Я себя иностранцем в России никогда не чувствовал. Мы приезжаем в Россию, к нам приезжают знаменитые исполнители — никаких проблем. Дружим на протяжении многих лет. Здесь масса вещей, которые близки и понятны. Всегда показываю детям, внукам, а теперь уже и правнукам: вот здесь впервые спел песню и стал известным. На «Песне года» вот вот тут исполнили «Алесю» и она до сих пор звучит. Это наша жизнь. И прожили мы ее вместе неплохо. Рад, что делаем шаги навстречу друг. Мы всегда будем друзьями, — рассказал Народный артист Республики Беларусь.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

День единения народов России и Белоруссии отмечается в честь подписания договора об образовании Сообщества России и Белоруссии. Документ завизировали в 1996 году президенты Борис Ельцин и Александр Лукашенко. Через несколько лет началось создание Союзного государства. Сейчас построены условия для проведения совместной оборонной политики, внешнеполитического взаимодействия, реализации масштабных экономических и научно-технических программ.