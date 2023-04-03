Анекдоты: Объявление: «Грустный клоун поможет вашему ребенку отметить 35-летие»

Чат дома:
- У нас на третьем этаже храпит бомж!!!
- Я не бомж. Я купил весь этаж.
* * *
Мой кот начинает проявлять нервозность, потому что я уже несколько дней постоянно нахожусь в его квартире…
* * *
Россияне, пережившие два дефолта, получат третий в подарок.
* * *
- Папа, я есть хочу!
- Стыдись, сынок! Я в твои годы хотел стать космонавтом!
* * *
Муж - это уникальный человек! Для него все ваши платья одинаковые, а все отвертки - разные.
* * *
- Почему не принесли 500 рублей на ремонт школы?!
- Так мы же ее не ломали...
* * *
- Официант! Что это плавает у меня в вине?
- Истина.
* * *
Объявление в больнице:
«Нет денег - будь здоров!»
* * *
В 90-х на информатике в школе мы учили язык Си, и сейчас учат язык Си.
Но есть нюанс.
* * *
- А я вообще сына своего Лексус назвал.
- Да ты идиот.
- Зато у меня Лексус есть.
* * *
- У вас свадьба-то когда?
- Да блин, когда ремонт в квартире доделаем.
- Что, вам паспорта тогда отдадут?
* * *
Девушка становится женщиной, когда впервые говорит: «Это хороший пакет, не выбрасывай».
* * *
Сын генерала играет в солдатики:
- Пап, смотри, я тут правый фланг построил, тут левый…
- Правильно, молодец! А вот это, наверное, резерв притаился?
- Нет, эти солдатики мне дачу строят.
* * *
Придя домой с работы на час раньше, Олег узнал интересный факт: чтобы не пачкать спецовку, сантехники работают голыми.
* * *
Нас ждет очень веселая старость. Представьте, сколько будет вокруг нас старушек с татуировками на пояснице…
* * *
- Петрович, если бы у тебя был миллион баксов, что бы ты сделал?
- Я бы сделал вид, что у меня ничего нет…
* * *
Только что заключил одну из самых выгодных сделок в своей жизни - сдал на день рождения коллеги 200 рублей, а с праздничного стола сожрал рублей на 800!
* * *
Я не выспалась не потому, что какая-то пьяная сволочь всю ночь под моим окном песни орала. А потому, что я, блин, знала слова песен и мысленно подпевала…