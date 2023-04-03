Анекдоты: Объявление: «Грустный клоун поможет вашему ребенку отметить 35-летие»

Чат дома:

- У нас на третьем этаже храпит бомж!!!

- Я не бомж. Я купил весь этаж.

* * *

Мой кот начинает проявлять нервозность, потому что я уже несколько дней постоянно нахожусь в его квартире…

* * *

Россияне, пережившие два дефолта, получат третий в подарок.

* * *

- Папа, я есть хочу!

- Стыдись, сынок! Я в твои годы хотел стать космонавтом!

* * *

Муж - это уникальный человек! Для него все ваши платья одинаковые, а все отвертки - разные.

* * *

- Почему не принесли 500 рублей на ремонт школы?!

- Так мы же ее не ломали...

* * *

- Официант! Что это плавает у меня в вине?

- Истина.

* * *

Объявление в больнице:

«Нет денег - будь здоров!»

* * *

В 90-х на информатике в школе мы учили язык Си, и сейчас учат язык Си.

Но есть нюанс.

* * *

- А я вообще сына своего Лексус назвал.

- Да ты идиот.

- Зато у меня Лексус есть.

* * *

- У вас свадьба-то когда?

- Да блин, когда ремонт в квартире доделаем.

- Что, вам паспорта тогда отдадут?

* * *

Девушка становится женщиной, когда впервые говорит: «Это хороший пакет, не выбрасывай».

* * *

Сын генерала играет в солдатики:

- Пап, смотри, я тут правый фланг построил, тут левый…

- Правильно, молодец! А вот это, наверное, резерв притаился?

- Нет, эти солдатики мне дачу строят.

* * *

Придя домой с работы на час раньше, Олег узнал интересный факт: чтобы не пачкать спецовку, сантехники работают голыми.

* * *

Нас ждет очень веселая старость. Представьте, сколько будет вокруг нас старушек с татуировками на пояснице…

* * *

- Петрович, если бы у тебя был миллион баксов, что бы ты сделал?

- Я бы сделал вид, что у меня ничего нет…

* * *

Только что заключил одну из самых выгодных сделок в своей жизни - сдал на день рождения коллеги 200 рублей, а с праздничного стола сожрал рублей на 800!

* * *

Я не выспалась не потому, что какая-то пьяная сволочь всю ночь под моим окном песни орала. А потому, что я, блин, знала слова песен и мысленно подпевала…