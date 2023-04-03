45-летний бизнесмен тратит миллионы долларов, чтобы получить тело 18-летнего юнца

Брайан Джонсон (45 лет) и его сын Талмейдж (17 лет). Фото: СОЦСЕТИ

Мечта о вечной молодости преследовала людей на протяжении веков. И чем больше богатств, тем молодость желаннее - доступнее уколы красоты, антивозрастные добавки, стволовые клетки, увлажняющие порошки и прочие омолаживающие техники. И, глядя на эти методики, совет царевны из «Конька-горбунка» - искупаться в кипятке и молоке - кажется максимально безобидным.

Вот и американец Брайан Джонсон - до 2013 года успешный бизнесмен, чья компания по обработке платежей Braintree оценивалась почти в миллиард долларов, - строил свою мини-империю. Родом из мормонской семьи, Джонсон жил обычной жизнью, воспитывал с женой троих детей и даже не помышлял о биохакинге. Но в один прекрасный день осознал всю тщетность бытия: заработал депрессию, лишний вес и мысли о суициде и в итоге решил продать свою компанию корпорации eBay.

2 МИЛЛИОНА НА СЕБЯ

Оказавшись с $800 млн на руках, Джонсон решил их инвестировать в себя - остановить процесс старения и вернуть себе организм и тело 18-летнего юнца. Сегодня на омоложение 45-летнего бизнесмена работает команда более чем из 30 врачей и медэкспертов, которые следят за каждым его органом. Группу возглавляет 29-летний геронтолог, врач регенеративной медицины Оливер Золман. Его цель - доказать, что человек может сократить медицинский возраст каждого из своих органов на 25%.

Только в этом году бизнесмен собирается потратить на свое омоложение не менее $2 миллионов.

КИШЕЧНИК АНФАС И В ПРОФИЛЬ

Как сейчас отмечают эксперты, Брайан Джонсон действительно здоровее, чем большинство 45-летних. Тесты показывают, что общий биологический возраст сократился как минимум на пять лет. Результаты свидетельствуют, что у американца сердце 37-летнего, кожа 28-летнего, а объем легких и физическая форма 18-летнего. «Все показатели, которые мы отслеживаем, значительно улучшились», - отмечает терапевт Джефф Толл.

Ежедневно Джонсон следит за своими жизненно важными показателями: вес, индекс массы тела, жировые отложения, температура, уровень глюкозы, частота сердечных сокращений и уровень кислорода во время сна. А каждый месяц он сдает анализ крови на сотню показателей, мочи и кала, делает МРТ, УЗИ и колоноскопию, а также проходит десятки медицинских процедур, некоторые из них экстремальные и болезненные.

Джонсон знает «в лицо» каждый миллиметр своего тела: он сделал 33 537 снимков своего кишечника, обнаружил, что его ресницы короче, чем в среднем, и исследовал толщину сонной артерии. У него даже есть устройство, которое подсчитывает количество эрекций за ночь.

Так Брайан выглядел до того, как начал свой радикальный эксперимент. Фото: Youtube

РАСПОРЯДОК ДНЯ

Для того чтобы добиться таких ошеломительных результатов, Джонсон не живет жизнью обывателя, он фактически все время проводит в гонке с биологическими часами. Подъем в пять утра. И сразу два десятка лекарств и БАДов (цинк, куркума, черный перец, имбирь, микродоза лития и др.). Любой прием пищи ограничен строгой диетой с учетом медицинских показателей - 1977 калорий веганской пищи.

«То, что я ем, определяется не моими желаниями, а потребностями тела, - говорит он. - Моя печень, сердце, метилирование моей ДНК решают, сколько еды необходимо для лучшего протекания биологических процессов в моем теле».

Далее физические упражнения: ежедневно часовая тренировка из 25 упражнений, а также три раза в неделю занятия повышенной интенсивности.

Особое внимание Джонсон придает 2-минутной чистке зубов. Бизнесмен использует щетку, ирригатор, зубную нить, скребок для языка, масло чайного дерева для полоскания и антиоксидантный гель для десен. Следом идет защита кожи и семь ежедневных кремов, помимо еженедельной лазерной терапии и кислотного пилинга. Кстати, на солнце он практически не бывает.

Спать Брайан ложится в одно и то же время, после двух часов ношения очков, блокирующих синий свет.

«Сон, возможно, это самая важная практика для здоровья и хорошего самочувствия. Я много лет работаю над достижением стабильного и качественного сна», - отмечает он. Его рекомендации таковы: затемненная комната, сон в одиночестве и матрас с регулируемой температурой.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Джонсон прекрасно понимает, что его одержимость омоложением может выглядеть как помешательство. Его обвиняли в проблемах с психикой и расстройстве пищевого поведения. На пути к цели бизнесмена поддерживает 17-летний сын Талмейдж. Тот перенял привычки отца - ест сырые или тушеные овощи, но при этом не измельчает их в блендере.

Идеей вечной молодости Джонсон не ограничивается. «Мы планируем практически все, так почему же у нас нет плана нашего коллективного процветания? После 82 черновиков и десяти лет размышлений я опубликовал план процветания человечества», - отмечает бизнесмен. Основная его мысль: радикальное совершенствование и ускоренная эволюция человека, его сознания и познания, а также обновление убеждений, ограничивающих развитие.

КСТАТИ

Его меню на ужин

Овощное пюре из черной чечевицы, брокколи, цветной капусты, грибов, чеснока, корня имбиря, лайма, тмина, конопляного семени, оливкового масла и яблочного уксуса.

Десерт: пудинг из миндального молока, орехов макадамия, грецких и бразильских орехов, льняного семени, подсолнечного лецитина, корицы, вишни, черники, малины и гранатового сока.

Шоколад - темный, приготовленный определенным образом из какао-бобов с высоким содержанием полифенолов.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Научный прорыв в остановке старения возможен через 10 лет»

Николай КРЮЧКОВ, иммунолог,

эксперт по здравоохранению:

- Биомедицинские исследования по противодействию старению, которые сейчас проходят, могут дать практические плоды уже в ближайшие 10 - 15 лет. Развитие будет бурным, оно будет касаться как медпрепаратов, так и медицинских приборов, корректировки питания.

Сегодня есть несколько ключевых проблем. Во-первых, как измерять старение у одного человека и группы разных людей. Методов много: функциональные тесты, анализ различных биохимических показателей, теломер. Сейчас появляется понимание, что работает, а что нет. Во-вторых, нужно определить, а чего именно надо добиться: улучшается качество жизни, отодвигаются заболевания, проявляющиеся при возрастных изменениях, изменяется продолжительность жизни.

Биохакеры сегодня - это в основном состоятельные люди, которые готовы тратить деньги и ставить на себе опыты. Главное для них - дожить до того момента, когда прорывные технологии по остановке старения станут возможны. То есть они не думают, что достигают бессмертия прямо сейчас. Их задача - поэтапно продлевать себе жизнь.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Научный прорыв в остановке старения возможен через 10 лет»

Николай Крючков, иммунолог, эксперт по здравоохранению:

- Биомедицинские исследования по противодействию старению, которые сейчас проходят, могут дать практические плоды уже в ближайшие 10 - 15 лет. Развитие будет бурным, оно будет касаться как медпрепаратов, так и медицинских приборов, корректировки питания.

Сегодня есть несколько ключевых проблем. Во-первых, как измерять старение у одного человека и группы разных людей. Методов много: функциональные тесты, анализ различных биохимических показателей, теломер. Сейчас появляется понимание, что работает, а что нет. Во-вторых, нужно определить, а чего именно надо добиться: улучшается качество жизни, отодвигаются заболевания, проявляющиеся при возрастных изменениях, изменяется продолжительность жизни.

Биохакеры сегодня - это в основном состоятельные люди, которые готовы тратить деньги и ставить на себе опыты. Главное для них - дожить до того момента, когда прорывные технологии по остановке старения станут возможны. То есть они не думают, что достигают бессмертия прямо сейчас. Их задача - поэтапно продлевать себе жизнь.