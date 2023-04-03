У детских писателей есть теперь своя премия

Директор Департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры России Владимир Григорьев.
Фото: Агентство городских новостей МОСКВА
Её учредителями стали Министерство культуры РФ и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.
- Чтение книг развивает воображение, память, улучшает концентрацию внимания, увеличивает словарный запас, способствует расширению горизонта детского знания о мире, формирует начальные представления о прекрасном. Минцифры России традиционно уделяет большое внимание детской и юношеской литературе и чтению, инициирует и проводит множество мероприятий, посвященных этой теме. Мы всегда поддерживаем детских писателей и издателей, способствуем сохранению и развитию выдающейся отечественной школы художников-иллюстраторов детских и подростковых книг. Инициируя создание этой премии, Минцифры России рассчитывает мотивировать молодых и уже состоявшихся российских авторов к созданию книг для детей, которые мы в дальнейшем планируем представлять на книжных фестивалях во всех регионах России, а также в российских экспозициях на международных книжных ярмарках, – считает директор Департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры России Владимир Григорьев.
Новая премия включает семь номинаций:
- лучшее прозаическое произведение для детей;
- лучшее прозаическое произведение для подростков;
- лучшее поэтическое произведение для детей;
- лучшее поэтическое произведение для подростков;
- лучшая иллюстрированная книга для детей и подростков (для художников-иллюстраторов);
- лучший издательский проект для детей и подростков (для издательств);
- за вклад в развитие детской литературы (для писателей и художников-иллюстраторов).
Лауреатам премии: авторам, иллюстраторам и издателям современной отечественной детской литературы вручат памятную статуэтку, диплом и денежное вознаграждение, размер которого внушительный – 1,5 млн руб. (победителям в номинации «За вклад в развитие детской литературы» – 2 миллиона).
В жюри премии вошли литературоведы и критики, специалисты в области книжной иллюстрации, писатели, деятели культуры, среди которых Алексей Варламов, Дмитрий Бак, Яна Поплавская и другие.
Прием заявок на соискание премии начнется 3 апреля. Имена лауреатов первого сезона будут названы в сентябре на Московской международной книжной ярмарке.
Оргкомитет и Жюри Премии возглавил советник Президента Российской Федерации по вопросам культуры Владимир Толстой.
- Огромная ответственность возглавить жюри, которое будет оценивать лучшие произведения лучших авторов отечественной детской и подростковой литературы. Надеюсь, что мы станем свидетелями мощной творческой конкуренции за получение новой премии и в сентябре с удовольствием наградим самых достойных, – подчеркнул Владимир Толстой.