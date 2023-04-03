Вопрос дня: Что полезного две страны дают друг другу? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Сергей Марков, директор Института политических исследований:

- Чувство единства и дружеского плеча. Учитывая те вызовы, с которыми мы сталкиваемся, Россия и Беларусь спасают друг друга от уничтожения. Белорусы и россияне спасают своим единством свои города от бомбардировок и атак оружием массового поражения.

Вадим Гигин, главред журнала «Беларуская думка»:

- Наши отношения не измеряются вопросами только выгоды. В их основе - глубокое понимание общности исторического пути двух народов. Сам Бог так распорядился, что наше единое пространство позволяет сформировать единый рынок, единые производственные цепочки. Беларусь уверенно входит в тройку крупнейших торговых партнеров России. Номенклатура товаров огромна.

Алексей Чадаев, политолог:

- Самое важное в российско-белорусском союзе - пример того, что мы, даже будучи в разных государствах, можем находить общий язык по основным проблемам. И выступать как союзники, в том числе по отношению ко всем внешним угрозам. Для России и Беларуси наступил важный момент, когда дружба проверяется на прочность.

Николай Александров, литератор и публицист:

- Могли бы обогащать друг друга научными исследованиями в области медицины и разведки недр. Тут поле широчайшее и открытое.

Петр Петровский, Аналитический центр «Белая Русь»:

- Для России Беларусь - геостратегический партнер, который и защищает столичное направление, и является фактором защиты Калининградской области. В плане экономики - критически важным тылом, промышленным кластером в проведении СВО. И микроэлектроника, и оптика, и продукция машиностроения, и продукция медицины сегодня взаимно важны.

Александр Носович, шеф-редактор портала RuBaltic.ru:

- Россия сейчас - единственный гарант белорусской безопасности. Польша ставит себе задачу превратиться в самую милитаризованную страну в Европе и построить самую большую армию, что создает угрозу вторжения в Беларусь. Увеличивается и присутствие НАТО в странах Прибалтики. Нестабильной остается южная граница республики. В этих условиях главное, что Москва и Минск могут дать друг другу, - укрепление военно-политической интеграции.

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