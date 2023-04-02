Герой спецоперации «Z» сержант Крылов принял командование взводом на себя

Рядовой Данир Ямалиев и гвардии сержант Иван Крылов Фото: Минобороны РФ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в добровольческих подразделениях Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград.

Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Солдату надлежит быть здорову, храбру, тверду, решиму, правдиву, благочестиву», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. И предупреждал командиров: «Нужное солдату полезно, а излишнее вводит в роскошь - мать своеволия».

УНИЧТОЖИЛ НАСТУПАЮЩИХ БОЕВИКОВ

Рядовой Данир Ямалиев

«Действуя в составе расчета артиллерийской установки, рядовой Данир Ямалиев выполнял задачу по недопущению прорыва линии обороны подразделений российских войск на одном из тактических направлений. Вооруженные формирования украинских националистов предприняли попытку вклиниться вглубь обороны и атаковали позиции российских военнослужащих. В ходе боя, несмотря на артиллерийский обстрел со стороны боевиков, расчет рядового Ямалиева прицельной стрельбой уничтожил танк, 2 минометных расчета и большое количество живой силы противника. Полученные боевиками потери лишили их возможности продолжать наступление».

ПРИНЯЛ КОМАНДОВАНИЕ НА СЕБЯ

Гвардии сержант Иван Крылов

«Гвардии сержант Иван Крылов вместе с вверенным ему отделением в составе батальонной тактической группы штурмовал опорный пункт националистов. Отделение Крылова заняло выгодную позицию и вело осаду опорного пункта с фланга. В ходе ответного вражеского огня со стороны обороняющихся боевиков личный состав взвода попал под минометный обстрел, в ходе которого командир взвода был тяжело ранен и эвакуирован с поля боя. Не растерявшись в сложившейся ситуации, Крылов принял командование взводом на себя. Националисты, имея численное превосходство, перешли в контрнаступление. В ходе боя Иван лично уничтожил трех боевиков и провел корректировку огня артиллерии в непосредственной близости от позиций националистов, отражая атаки противника. Бой длился в течение двух часов. Несмотря на полученное в бою ранение, сержант продолжал руководить личным составом до прибытия подкрепления, после чего был эвакуирован с поля боя. Самоотверженные, грамотные действия гвардии сержанта Ивана Крылова позволили выполнить поставленную боевую задачу и выбить боевиков с занимаемых территорий».