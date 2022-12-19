«Ему очень тяжело»: Навка рассказала, как муж больной раком Заворотнюк борется за ее жизнь

Татьяна Навка. Фото: Артем КИЛЬКИН

Уже три года актриса Анастасия Заворотнюк борется с раком мозга. Недавно актрисе стало хуже, родные поместили ее в онкологическую клинику. Ее муж Петр Чернышев преданно ухаживает за больной супругой. При этом фигурист много работает, он – главная звезда ледовых шоу продюсерского центра Татьяны Навки. Вместе с олимпийской чемпионкой он выходил на лед в музыкальных спектаклях «Руслан и Людмила», «Спящая красавица», «Аленький цветочек».

В последнее время поклонников тревожит внешний вид спортсмена: многие считают, что он сильно похудел и выглядит слишком осунувшимся и изможденным. Фанаты переживают, что болезнь жены и чрезмерные физические нагрузки на работе подкосили 51-летнего Чернышева. Татьяна Навка рассказала, что в жизни ее коллеги сейчас непростой период. Но Петр – настоящий профессионал, и, несмотря на личную трагедию, отдает работе всего себя.

«Петр - моя опора, партнер и помощник. Я счастлива, он безумно талантливый человек. У Пети очень теплая интеллигентная харизма, он такой принц. Он невероятной души человек, порядочный», - рассказала Татьяна Навка в YouTube- Надежде Стрелец.

Олимпийская чемпионка отметила, что все коллеги переживают за семью Чернышева и надеяться на скорейшее выздоровление Анастасии Заворотнюк.

«Безусловно, есть друзья, которые помогают Петру. У нас было шоу — все деньги, которые заработали, перевели Петру в помощь. Все фигуристы выступали бесплатно. Конечно, мы все его поддерживаем, мы с ним и верим в то, что тяжелые испытания, которые выпали на его семью, когда-то все-таки выровняются в лучшую сторону. Петя работает, ему очень тяжело, но я рядом. Он это знает», - сообщила Навка.

Поклонников тревожит внешний вид спортсмена: многие считают, что он сильно похудел и выглядит слишком осунувшимся и изможденным. Фото: Кадр видео

Уже несколько месяцев Анастасия Заворотнюк находится в частной онкологической клинике в центре Москвы. За ее лечение близкие актрисы заплатили 500 тысяч рублей: из этих денег оплачиваются процедуры, операции и медикаменты. Если раньше у Анастасии была ремиссия, и она лечилась дома, то теперь актрисе стало хуже, и ей требуется постоянное наблюдение специалистов.

Дочь актрисы Анна, преданно ухаживавшая за мамой, недавно покинула Россию. Раньше девушка стремилась всегда быть возле больной матери, ради которой она даже отменила свадьбу. Теперь же Анна решила уехать вместе с женихом в Дубай, где избраннику дочери актрисы предложили работу. Пока мама остается в клинике, Анна ничем не может ей помочь. В больнице актрису постоянно навещает ее муж Петр Чернышев. Несмотря на занятость, фигурист старается приезжать в клинику каждый день.