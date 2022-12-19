Папа римский отречется от престола

Папа Римский Франциск. Фото: REUTERS

Папа Римский Франциск в беседе с журналистами рассказал, что подписал отречение на случай существенного ухудшения здоровья или каких-либо непредвиденных обстоятельств.

– Я уже подписал документ о своем отречении, – заявил понтифик, пояснив, что госсекретарем Ватикана, которому был передан документ, на то время являлся Тарчизо Бертоне.

Папа Франциск рассказал, что его отречение вступит в силу в том случае, если он по медицинским показаниям, либо в силу каких-либо иных причин не сможет исполнять своих обязательств перед церковью и верующими.

Проблемы с коленом понтифика уже привели к тому, что он был вынужден сократить количество зарубежных поездок, а в Сети появились фотографии, на которых папа римский запечатлен в инвалидной коляске.

По словам 86-летнего Хорхе Марио Бергольо, известного с 2013 года под именем папы римского Франциска, врачи готовы сделать необходимую операцию, но глава католической церкви категорически на нее не согласен из-за необходимости применять наркоз.

Также понтифик рассказал, какой главный совет он готов дать своему преемнику.

– Я бы сказал ему, чтобы он не совершали ошибок, которые совершил я. И не более того, – заявил папа римский.