Китай с трудом справляется с новой волной коронавируса

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Согласно последним статистическим данным, число новых случаев заражения коронавирусом в Китае за сутки превысило 2 тысячи.

Столь высокий уровень заболеваемости создал существенную нагрузку на систему здравоохранения и, по заявлению СМИ, привел к нехватке лекарств в стране.

Зарубежные СМИ сообщают, что в КНР наблюдается серьезный дефицит не только противовирусных препаратов, но и самых обычных лекарственных средств для борьбы с симптомами простуды. Кроме того, утверждают в издании, к клиникам, проводящим тестирование на COVID-19, выстроились длинные очереди.

Госсовет КНР опубликовал документ, в котором призвал местные власти сделать все возможное для координации усилий по борьбе с заболеванием. В свою очередь ряд регионов Китая уже заявили о переводе школ на дистанционный формат работы.

Ву Цзунью, главный эпидемиолог страны, предупредил, что Китаю в ближайшее время предстоит пройти через три волны коронавируса, первая из которых уже началась.

Согласно прогнозам, наивысшие показатели заболеваемости ожидаются в время и непосредственно после китайского Нового года, празднование которого в 2023 году продлится с 21 по 27 января.